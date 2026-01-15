Prefeitura de Campo Grande lança WhatsApp 24h para dúvidas sobre IPTU

A Prefeitura de Campo Grande lançou um canal oficial de atendimento via WhatsApp para facilitar o acesso a serviços relacionados ao IPTU 2026 e outros tributos imobiliários. A ferramenta permite a resolução de pendências de forma digital, sem a necessidade de deslocamento até a Central de Atendimento ao Cidadão (CAC).

Como acessar o serviço

O atendimento está disponível pelo número (67) 99677-8623 e funciona 24 horas por dia, oferecendo praticidade e agilidade aos contribuintes. Segundo a administração municipal, a iniciativa também visa reduzir o fluxo de pessoas nos atendimentos presenciais, garantindo mais conforto e segurança.

Principais serviços oferecidos

O sistema, desenvolvido pela Agência Municipal de Tecnologia e Inovação (Agetec), é integrado aos bancos de dados oficiais do município. Entre os principais serviços disponíveis estão: