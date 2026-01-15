Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

SERVIÇOS PÚBLICOS

Prefeitura de Campo Grande lança WhatsApp 24h para dúvidas sobre IPTU

Canal permite consulta, emissão de guias e extratos, e agiliza atendimento ao contribuinte.

Gabriela Porto

O sistema, desenvolvido pela Agência Municipal de Tecnologia e Inovação (Agetec), é integrado aos bancos de dados oficiais do município. - Foto: Divulgação.
O sistema, desenvolvido pela Agência Municipal de Tecnologia e Inovação (Agetec), é integrado aos bancos de dados oficiais do município. - Foto: Divulgação.

A Prefeitura de Campo Grande lançou um canal oficial de atendimento via WhatsApp para facilitar o acesso a serviços relacionados ao IPTU 2026 e outros tributos imobiliários. A ferramenta permite a resolução de pendências de forma digital, sem a necessidade de deslocamento até a Central de Atendimento ao Cidadão (CAC).

Como acessar o serviço

O atendimento está disponível pelo número (67) 99677-8623 e funciona 24 horas por dia, oferecendo praticidade e agilidade aos contribuintes. Segundo a administração municipal, a iniciativa também visa reduzir o fluxo de pessoas nos atendimentos presenciais, garantindo mais conforto e segurança.

Principais serviços oferecidos

O sistema, desenvolvido pela Agência Municipal de Tecnologia e Inovação (Agetec), é integrado aos bancos de dados oficiais do município. Entre os principais serviços disponíveis estão:

Notícias Relacionadas

  • Consulta de dados: Nome do proprietário, área do imóvel e avaliação do imóvel.
  • Valores: Verificação do valor do IPTU e da taxa de lixo.
  • Pagamentos: Emissão de guia de recolhimento (DAM) para pagamento à vista ou parcelado.
  • Documentação: Emissão de extrato de débitos em PDF.
  • Histórico: Verificação de débitos de anos anteriores.

Mais agilidade e menos filas

De acordo com a Prefeitura, o novo canal oferece maior comodidade ao contribuinte, permitindo que consultas e emissões de guias sejam feitas pelo celular, de forma segura e confiável. A iniciativa busca modernizar o atendimento, reduzir o tempo de espera e agilizar a resolução de pendências tributárias.

Orientação de segurança

A administração municipal alerta que o número informado é o único canal oficial de WhatsApp para atendimento e recomenda que os cidadãos não compartilhem dados em números desconhecidos, evitando golpes e fraudes digitais.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos