Prefeitura de Campo Grande lança WhatsApp 24h para dúvidas sobre IPTU

A Prefeitura de Campo Grande lançou um canal oficial de atendimento via WhatsApp para facilitar o acesso a serviços relacionados ao IPTU 2026 e outros tributos imobiliários. A ferramenta permite a resolução de pendências de forma digital, sem a necessidade de deslocamento até a Central de Atendimento ao Cidadão (CAC).
Como acessar o serviço
O atendimento está disponível pelo número (67) 99677-8623 e funciona 24 horas por dia, oferecendo praticidade e agilidade aos contribuintes. Segundo a administração municipal, a iniciativa também visa reduzir o fluxo de pessoas nos atendimentos presenciais, garantindo mais conforto e segurança.
Principais serviços oferecidos
O sistema, desenvolvido pela Agência Municipal de Tecnologia e Inovação (Agetec), é integrado aos bancos de dados oficiais do município. Entre os principais serviços disponíveis estão:
- Consulta de dados: Nome do proprietário, área do imóvel e avaliação do imóvel.
- Valores: Verificação do valor do IPTU e da taxa de lixo.
- Pagamentos: Emissão de guia de recolhimento (DAM) para pagamento à vista ou parcelado.
- Documentação: Emissão de extrato de débitos em PDF.
- Histórico: Verificação de débitos de anos anteriores.
Mais agilidade e menos filas
De acordo com a Prefeitura, o novo canal oferece maior comodidade ao contribuinte, permitindo que consultas e emissões de guias sejam feitas pelo celular, de forma segura e confiável. A iniciativa busca modernizar o atendimento, reduzir o tempo de espera e agilizar a resolução de pendências tributárias.
Orientação de segurança
A administração municipal alerta que o número informado é o único canal oficial de WhatsApp para atendimento e recomenda que os cidadãos não compartilhem dados em números desconhecidos, evitando golpes e fraudes digitais.