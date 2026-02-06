Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

CONVOCAÇÃO

Prefeitura convoca 199 aprovados para reforçar serviços essenciais em Campo Grande

Convocação inclui assistentes de educação infantil, merendeiros, monitores e técnicos de vistorias

Arthur Ayres

Convocação busca reforçar equipes e garantir a continuidade dos serviços essenciais, com foco na educação municipal - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN67

A Prefeitura de Campo Grande convocou 199 candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para reforçar serviços essenciais no município. As contratações são temporárias e atendem demandas imediatas da administração pública, especialmente na área da educação.

As convocações foram publicadas nesta sexta-feira (6) pela Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi). O objetivo é o preenchimento de vagas remanescentes para garantir a continuidade do atendimento à população.

Os profissionais convocados vão atuar como assistentes de educação infantil, merendeiros, monitores de alunos e técnicos de vistorias. As funções são consideradas estratégicas para o funcionamento de unidades escolares e outros serviços municipais.

De acordo com o edital, os candidatos devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação (Semed) para receber orientações sobre a documentação exigida e os procedimentos para efetivação da contratação. O atendimento será realizado conforme cronograma estabelecido no Edital nº 21/2024-01.

A apresentação dos convocados começa no dia 9 de fevereiro, às 8h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Vila Margarida. As informações completas estão disponíveis no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

