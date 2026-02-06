Prefeitura convoca 199 aprovados para reforçar serviços essenciais em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande convocou 199 candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para reforçar serviços essenciais no município. As contratações são temporárias e atendem demandas imediatas da administração pública, especialmente na área da educação.

As convocações foram publicadas nesta sexta-feira (6) pela Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi). O objetivo é o preenchimento de vagas remanescentes para garantir a continuidade do atendimento à população.

Os profissionais convocados vão atuar como assistentes de educação infantil, merendeiros, monitores de alunos e técnicos de vistorias. As funções são consideradas estratégicas para o funcionamento de unidades escolares e outros serviços municipais.