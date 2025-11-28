Prefeitura convoca aprovados para contratações temporárias na educação e infraestrutura

Dois editais de convocação de contratação temporária foram públicados no Diário Oficial da Prefeitura de Campo Grande, nesta sexta -feira (28). Os Processos Seletivos Simplificados para contratação temporária de profissionais nas áreas de educação e infraestrutura têm o objetivo de recompor vagas existentes nas pastas, sem aumento de despesas com pessoal.

As convocações são realizadas pela Secretaria Municipal de Administração e Inovação (SEMADI) e atendem demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) e da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Convocação para a SISEP

O edital convoca aprovados para as funções de Gestor de Operações (Engenharia Elétrica) e Técnico de Operações (Eletricista), visando atender necessidades da SISEP.

Os convocados devem se apresentar no dia 1º de dezembro, às 8h30, na Gerência de Recursos Humanos da SISEP, situada na Rua Madre Estanislau Pannatier, 1199 – Jardim Monumento.

Na ocasião, serão repassadas orientações sobre entrega de documentos e procedimentos necessários para a formalização da contratação temporária.