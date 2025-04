Prefeitura da Capital vai receber recursos federais para concluir EMEIs

A Prefeitura de Campo Grande vai concluir obras das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) por meio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O montante de R$ 21 milhões será utilizado para a retomada das construções.

Na manhã de ontem (3), a prefeita Adriane Lopes esteve reunida na Secretaria Municipal de Educação (Semed) com o diretor de Ações Educacionais do FNDE, Anderson Wilson Sampaio Santos, ocasião em que foi confirmado o envio dos recursos e a repactuação de outras obras da rede municipal de ensino.

“Hoje, saímos daqui com uma excelente notícia do FNDE. Campo Grande vai receber R$ 21 milhões do governo federal para a conclusão de cinco obras — sendo uma escola e quatro unidades de educação infantil. Nosso levantamento apontou 13 obras no total. Dessas, oito já estão em andamento e uma já foi entregue, que é a EMEI Inápolis. Temos um cronograma de execução e assumimos a responsabilidade de concluir todas as obras e ainda viabilizar novas para a cidade”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

O diretor do FNDE, Anderson Wilson Sampaio Santos, destacou a eficiência da administração municipal na condução dos projetos. “Ficamos contentes em direcionar recursos a cidades que investem em educação. Campo Grande apresentou projetos sólidos e alinhados às políticas públicas da área.”

O repasse do FNDE permitirá a conclusão das seguintes unidades: EMEIs Jardim Radialista, Popular, Anache, Oliveira III e São Conrado, além da Escola Municipal Vila Nathália. As cinco EMEIs se encontram em diferentes estágios, sendo algumas já licitadas e outras em execução.

Além disso, foram repactuadas as obras das EMEIs Jardim Talismã, Jardim Colorado, Nashville, Serraville e Moreninhas II, o que significa que os projetos foram validados e os recursos assegurados para continuidade.

A retomada das obras teve início ainda em 2024, com a entrega da EMEI Jardim Inápolis, com capacidade para até 300 crianças. Em média, cada EMEI poderá atender 300 alunos, o que representa aproximadamente 3,3 mil novas vagas. A nova escola que será concluída atenderá turmas do grupo 5 ao ensino fundamental, com cerca de 700 vagas, totalizando 4 mil novas vagas na Rede Municipal de Ensino.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino (Reme) é composta por 206 unidades escolares, entre escolas e EMEIs, com mais de 111 mil alunos matriculados.

O presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, vereador Professor Juari, reforçou a importância do investimento na área.“Eu só acredito em progresso quando a educação é prioridade. Investir em educação é economizar em saúde. Precisamos pensar na construção de Campo Grande com a Câmara, o Executivo, o povo e a bancada federal caminhando juntos.”

Além da conclusão das obras paradas, Campo Grande também cadastrou no FNDE projetos para a construção de dez novas EMEIs, por meio do Novo PAC 2025, reforçando o compromisso com a meta de zerar a fila de espera por vagas na educação infantil.

