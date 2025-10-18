Veículos de Comunicação
Campo Grande

OPORTUNIDADE

Prefeitura de Bataguassu tem inscrições abertas para dois processos seletivos com salários de até R$ 7 mil

Candidatos podem se inscrever até 23 de outubro

Fernando de Carvalho

Fachada da prefeitura de Bataguassu - Foto: Reprodução/Prefeitura de Bataguassu
Fachada da prefeitura de Bataguassu - Foto: Reprodução/Prefeitura de Bataguassu

A Prefeitura de Bataguassu está com duas seleções em andamento para a formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições começaram na sexta-feira (17) e seguem até o dia 23 de outubro de 2025.

De acordo com os editais 10/2025 e 11/2025, há oportunidades para diversas áreas. O primeiro edital oferece vaga para Auxiliar de Serviços Gerais (sexo masculino). Já o segundo contempla cargos de Técnico em Farmácia, Técnico de Prótese Dentária, Técnico de Enfermagem, Enfermeiro Nefrologista, Endodontista, Odontólogo PSF e Odontólogo com especialização em Cirurgia Oral.

A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais, com salários entre R$ 1.518,00 e R$ 7.063,95, dependendo do cargo.

As inscrições devem ser feitas presencialmente. Para o edital 10/2025, o atendimento ocorre na Prefeitura de Bataguassu (Avenida Aquidauana, nº 1001, Centro). Já para o edital 11/2025, as inscrições são recebidas na Secretaria Municipal de Saúde (Avenida Porto XV de Novembro, nº 775, Centro).

A seleção contará com prova objetiva, prevista para o dia 26 de outubro, além de análise de experiência profissional. Alguns cargos também exigem prova prática.

O processo seletivo terá validade de um ano (edital 10/2025) e dois anos (edital 11/2025), podendo ser prorrogado conforme a necessidade da administração municipal.

