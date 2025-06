Prefeitura de Campo Grande abre seleção para motoristas e operadores de máquinas

POSSE DE ARMA

Batalhão de Choque prende homem por ameaça e disparo de arma em Campo Grande

Um homem foi preso pelo Batalhão de Choque na noite desta segunda-feira (9), após ameaçar a ex-companheira e efetuar um disparo de arma de fogo em via pública, em Campo Grande. O Batalhão de Choque foi acionado via COPOM e se drigiu até o local. De acordo com a polícia, a denúncia indicava que o […]