Início Campo Grande

TEMPORAL

Prefeitura de Campo Grande inicia contenções após temporal e avalia danos em vias

Após forte temporal, Prefeitura de Campo Grande iniciou as primeiras contenções e reparos, com destaque para danos na pavimentação asfáltica e queda de árvore.

Gabriela Porto

Asfalto arrancado na Rachid Neder pela força da enxurrada; choveu forte em Campo Grande (Foto: Diogo Nolasco)
Asfalto arrancado na Rachid Neder pela força da enxurrada; choveu forte em Campo Grande (Foto: Diogo Nolasco)

Equipes da Prefeitura de Campo Grande iniciaram, ainda na tarde desta terça-feira (6), a avaliação dos estragos causados pelo forte temporal que atingiu a cidade por volta das 15h. As equipes estão realizando as primeiras contenções para evitar maiores danos e restaurar as condições de segurança para os cidadãos.

Danos na Avenida Rachid Neder

Um dos locais mais afetados foi a Avenida Rachid Neder, especificamente no cruzamento com a Rua Pedro Celestino, onde o descolamento de placas da pavimentação asfáltica exigirá reparos de maior complexidade. Para garantir a segurança dos motoristas, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditou temporariamente o trecho nos dois sentidos da via. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) está realizando uma avaliação técnica para definir o tempo necessário para os reparos.

Árvore caída e problemas na fiação

A Defesa Civil de Campo Grande também foi acionada para atender uma ocorrência de queda de árvore na Avenida Rachid Neder, esquina com a Rua Padre João Crippa. A árvore, que já estava sendo removida pela Energisa, caiu sobre a fiação elétrica. Equipes da Defesa Civil estão no local, trabalhando para remover completamente os galhos, enquanto a rede elétrica ainda está energizada, o que exige cuidados especiais.

Intervenções recentes e melhorias

Em resposta aos danos causados por chuvas anteriores, a Prefeitura de Campo Grande também realizou recentemente o recapeamento da rotatória da Avenida Rachid Neder, área que foi gravemente afetada pelo volume intenso de água. As fortes chuvas provocaram buracos, trincas e desgaste acelerado do asfalto, o que tornou a intervenção necessária para garantir a segurança no tráfego e minimizar os transtornos diários enfrentados pelos motoristas.

Próximos passos

A Prefeitura de Campo Grande segue monitorando as áreas afetadas e trabalhando para a recuperação completa dos locais prejudicados pelo temporal. Novas atualizações serão divulgadas à medida que o trabalho de reparação e contenção avance.

