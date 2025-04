Prefeitura promove 960 guardas municipais com reajuste escalonado

Medida valoriza carreira, garante estabilidade e cumpre plano de governo



A Prefeitura de Campo Grande oficializou nesta quarta-feira (23) a última etapa da promoção vertical de servidores da Guarda Civil Metropolitana, finalizando o processo de reenquadramento funcional previsto no Plano de Cargos e Carreiras da categoria. Com isso, a Prefeitura de Campo Grande promove 960 guardas municipais. A assinatura ocorreu durante reunião no Gabinete da prefeita Adriane Lopes, no Paço Municipal.

A medida contempla guardas que foram promovidos da Segunda Classe para a Primeira Classe e da Primeira para a Classe Especial. Com isso, a Prefeitura de Campo Grande promove 960 guardas municipais e os profissionais passam a ter progressão de carreira, estabilidade financeira e reposicionamento conforme os critérios da Lei Complementar nº 358/2019.

Pagamento será escalonado a partir de maio

O pagamento do novo enquadramento será feito de forma escalonada, iniciando em maio, mês em que se celebra o Dia do Trabalhador. Os servidores receberão os valores em cinco parcelas: maio, junho, setembro, dezembro e fevereiro de 2026.

“Seguimos com essa política de valorização e reconhecimento ao trabalho essencial que esses profissionais realizam em toda Campo Grande”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

A previsão inicial da legislação era atender apenas 400 guardas, mas, com articulação entre Executivo, sindicato e vereadores, o número foi ampliado para 960, dentro de um quadro total de 1.248 servidores. Assim, a Prefeitura de Campo Grande promove 960 guardas municipais ao garantir estabilidade e progressão de carreira.

Avanço foi construído com diálogo entre gestão e categorias

O secretário municipal de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga, classificou a conclusão do plano como histórica. Para ele, a valorização mostra o resultado de um trabalho coletivo e sensível às demandas dos servidores.

“As promoções superaram as expectativas da classe. A construção feita a várias mãos deve ser reconhecida”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Papy, ressaltou o papel do Legislativo na tramitação da Lei Complementar 955/25, que permitiu a efetivação das promoções. Assim, a Prefeitura de Campo Grande promove 960 guardas municipais com respaldo do Legislativo.

“Os vereadores entenderam que era uma urgência, e o projeto de lei foi aprovado com celeridade. Isso impacta diretamente a vida do servidor e da população”, disse.

Já o presidente do SindGM, Hudson Bonfim, reforçou que a motivação dos profissionais é essencial para uma segurança pública eficiente.

“Esse diálogo com o Executivo mostra a preocupação com os servidores e com a população, que é quem recebe diretamente o resultado do nosso trabalho”, afirmou.

Investimentos em segurança e novos concursos

Além das promoções, a Prefeitura informou que, nos últimos três anos, foram entregues novas armas, coletes, viaturas e realizados investimentos contínuos em capacitação e treinamento. Também foi feito o chamamento de aprovados no concurso anterior, prorrogado por mais dois anos.

Para alcançar o topo da carreira como Inspetor Civil Metropolitano Classe Especial, é exigido ensino superior com pós-graduação em Segurança Pública. A progressão ocorre a cada três anos, respeitando critérios como escolaridade e assiduidade funcional.