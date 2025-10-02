Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

EDUCAÇÃO

Prefeitura de Campo Grande recua e mantém adicional para professores temporários

Decisão veio após pressão de sindicato e mobilização da categoria; educadores agora cobram concurso público e climatização das salas de aula

Karina Anunciato

Gilvano Bronzoni no estúdio da rádio Massa Campo Grande (Foto: Karina Anunciato/ Massa CG)
Gilvano Bronzoni no estúdio da rádio Massa Campo Grande (Foto: Karina Anunciato/ Massa CG)

A Prefeitura de Campo Grande revogou o decreto (29) que impedia professores temporários da rede municipal de receberem adicionais por titulação. A medida, anunciada na semana passada, gerou reação imediata da categoria e acabou sendo revertida após forte mobilização liderada pelo Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais de Educação Pública (ACP).

Segundo o presidente da entidade, Gilvano Bronzoni, a decisão da prefeita Adriane Lopes (PP) foi resultado de uma escolha política.

“A prefeitura precisa fazer ajustes, mas não pode ser mais uma vez no lombo do trabalhador. O corte traria impactos graves, desde o adoecimento da categoria até prejuízos na qualidade do ensino”, afirmou em entrevista à Massa FM.

O dirigente sindical lembra que a ACP já havia cobrado, durante as eleições municipais de 2024, o compromisso de não haver diferenciação salarial entre professores efetivos e temporários. “Houve pressão do sindicato, apoio de vereadores e grande mobilização nas redes sociais. Isso fez a prefeita cumprir a palavra dada à categoria”, disse.

Além da questão salarial, a pauta da valorização docente inclui manutenção da lei do piso de 20 horas, concursos públicos para professores e administrativos e a climatização das salas de aula. Atualmente, 28 das 207 escolas municipais já contam com ar-condicionado. A meta, segundo a Secretaria Municipal de Educação, é atingir a totalidade das unidades até o fim de 2025.

Bronzoni reforça que a valorização vai além do salário. “Envolve formação continuada, estrutura escolar, alimentação e condições dignas de trabalho. É uma luta da comunidade como um todo, porque educação pública de qualidade interessa a todos os campo-grandenses.”

Acompanhe a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos