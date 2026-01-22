Prefeitura de Campo Grande repassa R$536 mil a entidades sociais

A relação de repasses financeiros a organizações da sociedade civil em Campo Grande foi detalhada, nesta semana, em ato da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS). Pela Resolução “PE” SAS nº 12, também foram designados servidores para acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos, em parcerias que, somadas, ultrapassam meio milhão de reais.

De acordo com os valores listados na publicação, o total destinado às entidades chega a R$ 536.856,03. Entre os maiores repasses, a Associação Cidade dos Meninos aparece com R$ 132.190,00, enquanto a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC) recebeu R$ 112.573,71. Na sequência, constam a Associação de Amparo à Família Projeto +1 com R$ 70.400,00, a Fundação Manoel de Barros com R$ 64.005,00 e a Associação Pestalozzi com R$ 55.853,71.

Repasses Financeiros para Organizações da Sociedade Civil (SAS)

Instituição Valor (R$) Associação Cidade dos Meninos de Campo Grande MS 132.190,00 Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC) 112.573,71 Associação de Amparo à Família Projeto +1 70.400,00 Fundação Manoel de Barros 64.005,00 Associação Pestalozzi de Campo Grande MS 55.853,71 Associação Juliano Varela 30.123,22 Instituto Atos de Amor 29.143,25 Associação Beneficente Casa da União Lar de Santana 26.837,50 Associação Lar do Pequeno Assis 6.522,55 Instituto de Desenvolvimento Evangélico 3.411,92 Centro de Integração da Criança e do Adolescente 2.915,17 Associação Campograndense da Pessoa com Deficiência 1.600,00 Associação das Irmãs Franciscanas de São José 800,00 Associação Projeto Aspirante 480,00 TOTAL GERAL 536.856,03

Maiores valores e lista completa

Ainda conforme o documento, a Associação Juliano Varela teve repasse de R$ 30.123,22, seguida por Instituto Atos de Amor (R$ 29.143,25) e Associação Beneficente Casa da União Lar de Santana (R$ 26.837,50). Também aparecem na relação entidades com valores menores, como Associação Lar do Pequeno Assis (R$ 6.522,55), Instituto de Desenvolvimento Evangélico (R$ 3.411,92) e Centro de Integração da Criança e do Adolescente (R$ 2.915,17), além de repasses de R$ 1.600,00, R$ 800,00 e R$ 480,00 para outras instituições listadas.

Fiscalização e o que o documento informa

O ato administrativo menciona que a publicação atende exigências do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e formaliza a nomeação dos chamados gestores de parceria. Para este ciclo, foram indicados Marcia Ribeiro Bueno e Leandro Borges de Oliveira, que deverão acompanhar, controlar e fiscalizar a execução, garantindo que o dinheiro seja utilizado conforme os planos de trabalho aprovados.

Já as perguntas sobre critérios de definição dos valores, regras detalhadas de fiscalização e penalidades em caso de descumprimento não são explicadas no texto apresentado. O que aparece, de forma objetiva, é a identificação das entidades, os valores, a referência ao marco regulatório e a designação dos responsáveis pelo acompanhamento.

Informações da Resolução

A resolução foi assinada em 20 de janeiro de 2026 pela secretária municipal de Assistência Social e Cidadania em exercício, Inês Auxiliadora Mongenot Santana.