Prefeitura de Campo Grande repassa R$536 mil a entidades sociais

A relação de repasses financeiros a organizações da sociedade civil em Campo Grande foi detalhada, nesta semana, em ato da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS). Pela Resolução “PE” SAS nº 12, também foram designados servidores para acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos, em parcerias que, somadas, ultrapassam meio milhão de reais.
De acordo com os valores listados na publicação, o total destinado às entidades chega a R$ 536.856,03. Entre os maiores repasses, a Associação Cidade dos Meninos aparece com R$ 132.190,00, enquanto a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC) recebeu R$ 112.573,71. Na sequência, constam a Associação de Amparo à Família Projeto +1 com R$ 70.400,00, a Fundação Manoel de Barros com R$ 64.005,00 e a Associação Pestalozzi com R$ 55.853,71.
Repasses Financeiros para Organizações da Sociedade Civil (SAS)
|Instituição
|Valor (R$)
|Associação Cidade dos Meninos de Campo Grande MS
|132.190,00
|Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC)
|112.573,71
|Associação de Amparo à Família Projeto +1
|70.400,00
|Fundação Manoel de Barros
|64.005,00
|Associação Pestalozzi de Campo Grande MS
|55.853,71
|Associação Juliano Varela
|30.123,22
|Instituto Atos de Amor
|29.143,25
|Associação Beneficente Casa da União Lar de Santana
|26.837,50
|Associação Lar do Pequeno Assis
|6.522,55
|Instituto de Desenvolvimento Evangélico
|3.411,92
|Centro de Integração da Criança e do Adolescente
|2.915,17
|Associação Campograndense da Pessoa com Deficiência
|1.600,00
|Associação das Irmãs Franciscanas de São José
|800,00
|Associação Projeto Aspirante
|480,00
|TOTAL GERAL
|536.856,03
Maiores valores e lista completa
Ainda conforme o documento, a Associação Juliano Varela teve repasse de R$ 30.123,22, seguida por Instituto Atos de Amor (R$ 29.143,25) e Associação Beneficente Casa da União Lar de Santana (R$ 26.837,50). Também aparecem na relação entidades com valores menores, como Associação Lar do Pequeno Assis (R$ 6.522,55), Instituto de Desenvolvimento Evangélico (R$ 3.411,92) e Centro de Integração da Criança e do Adolescente (R$ 2.915,17), além de repasses de R$ 1.600,00, R$ 800,00 e R$ 480,00 para outras instituições listadas.
Fiscalização e o que o documento informa
O ato administrativo menciona que a publicação atende exigências do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e formaliza a nomeação dos chamados gestores de parceria. Para este ciclo, foram indicados Marcia Ribeiro Bueno e Leandro Borges de Oliveira, que deverão acompanhar, controlar e fiscalizar a execução, garantindo que o dinheiro seja utilizado conforme os planos de trabalho aprovados.
Já as perguntas sobre critérios de definição dos valores, regras detalhadas de fiscalização e penalidades em caso de descumprimento não são explicadas no texto apresentado. O que aparece, de forma objetiva, é a identificação das entidades, os valores, a referência ao marco regulatório e a designação dos responsáveis pelo acompanhamento.
Informações da Resolução
A resolução foi assinada em 20 de janeiro de 2026 pela secretária municipal de Assistência Social e Cidadania em exercício, Inês Auxiliadora Mongenot Santana.