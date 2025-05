Prefeitura discute viabilidade de mais de 2 mil novas moradias na capital

A expansão imobiliária em Campo Grande será tema de debate ao longo de maio. A prefeitura agendou seis audiências públicas para discutir os possíveis impactos de novos empreendimentos residenciais e comerciais em diferentes bairros da capital.

Os encontros servirão para avaliar os Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV), documentos exigidos por lei em grandes obras urbanas.

Estão previstos debates sobre projetos que envolvem desde conjuntos habitacionais de médio porte até empreendimentos com mais de 800 unidades. As reuniões acontecem nos bairros Nasser, Seminário, Centro-Oeste, Chácara Cachoeira, Jardim dos Estados e Popular, com cronograma que se estende até o dia 29 de maio.

O primeiro encontro será no dia 7, quando será discutido um empreendimento com 448 apartamentos no Bairro Nasser, em área entre a Rua Pocrane e a Avenida Hélio Martins Coelho.

No dia 13, a pauta será um projeto de uso misto com 880 apartamentos e 18 pontos comerciais no Bairro Seminário, previsto para uma área na Avenida Prefeito Heráclito José Diniz de Figueiredo.

A agenda segue no dia 16, com um empreendimento também de uso misto, com 164 moradias e 15 comércios, localizado na Avenida dos Cafezais, no Bairro Centro-Oeste. No dia 20, será discutido um projeto habitacional com 160 unidades na Chácara Cachoeira.

Já no dia 27, o destaque será para um conjunto com 48 unidades habitacionais no Jardim dos Estados, viabilizado com o uso de outorga onerosa do direito de construir — instrumento que permite ampliar o potencial construtivo mediante contrapartida ao município.

Encerrando o mês, no dia 29, será a vez de um condomínio com 489 unidades residenciais no Bairro Popular.

As audiências são abertas ao público e poderão ser acompanhadas presencialmente ou ao vivo pelo canal da Educação Ambiental da Planurb no YouTube. Os documentos dos empreendimentos estão disponíveis para consulta no site oficial da agência e na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira.

A participação da comunidade é uma das exigências legais para a emissão das diretrizes urbanísticas necessárias para a aprovação dos projetos. Os encontros também funcionam como espaço para que moradores apresentem sugestões ou levantem preocupações sobre trânsito, drenagem, sombra, adensamento e outros efeitos causados por empreendimentos de grande porte.

*Com informações da Prefeitura de CG