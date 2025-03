Prefeitura diz que não recebeu ordem judicial para pagar R$46 mi à Santa Casa

AINDA SEM SOLUÇÃO

Santa Casa mantém portas fechadas para pacientes ortopédicos pelo segundo dia

“Amanhecemos com 114 pacientes internados para ortopedia, sendo que 56 pacientes aguardam ainda o primeiro procedimento cirúrgico. E tem outras dezenas que aguardam subespecialistas“, informou a direção técnica da Santa Casa de Campo Grande na manhã desta quarta-feira (26). O hospital está há mais de 24 horas com as portas fechadas para pacientes ortopédicos do […]