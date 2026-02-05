Prefeitura e Governo Federal unem forças em ação de cidadania em Campo Grande

A Feira da Cidadania levou à população serviços públicos gratuitos, essenciais e sem necessidade de agendamento prévio no Centros de Artes e Esportes Unificados (CEU) das Artes, no Bairro Parque Lageado, em Campo Grande, nesta quinta-feira (5). O evento foi promovido pelo Governo Federal, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, a vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social, Camilla Nascimento, participaram do evento.

Entre os serviços públicos mais procurados esteve o Cadastro Único (CadÚnico). A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS) organizou uma equipe exclusiva para atualização cadastral e inclusão de famílias no sistema, considerado porta de entrada para programas sociais. A expectativa foi atender cerca de 300 famílias ao longo do dia.

Moradores da região destacaram a facilidade de resolver diferentes demandas em um único local. A dona de casa Maria Aparecida Rodrigues buscou orientações sobre benefícios sociais e elogiou o atendimento recebido durante a ação.

“Achei uma maravilha essa ação porque pude resolver tudo no mesmo lugar. Fui muito bem atendida aqui no Cadastro. Todos tiveram muita paciência para me explicar sobre os documentos que preciso providenciar para desbloquear o benefício do meu cunhado”, relatou.

A dona de casa Gisele Souza do Carmo também avaliou positivamente a iniciativa após regularizar pendências no cadastro do filho.