Prefeitura e Governo Federal unem forças em ação de cidadania em Campo Grande

A Feira da Cidadania levou à população serviços públicos gratuitos, essenciais e sem necessidade de agendamento prévio no Centros de Artes e Esportes Unificados (CEU) das Artes, no Bairro Parque Lageado, em Campo Grande, nesta quinta-feira (5). O evento foi promovido pelo Governo Federal, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, a vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social, Camilla Nascimento, participaram do evento.
Entre os serviços públicos mais procurados esteve o Cadastro Único (CadÚnico). A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS) organizou uma equipe exclusiva para atualização cadastral e inclusão de famílias no sistema, considerado porta de entrada para programas sociais. A expectativa foi atender cerca de 300 famílias ao longo do dia.
Moradores da região destacaram a facilidade de resolver diferentes demandas em um único local. A dona de casa Maria Aparecida Rodrigues buscou orientações sobre benefícios sociais e elogiou o atendimento recebido durante a ação.
“Achei uma maravilha essa ação porque pude resolver tudo no mesmo lugar. Fui muito bem atendida aqui no Cadastro. Todos tiveram muita paciência para me explicar sobre os documentos que preciso providenciar para desbloquear o benefício do meu cunhado”, relatou.
A dona de casa Gisele Souza do Carmo também avaliou positivamente a iniciativa após regularizar pendências no cadastro do filho.
“Deu tudo certo e fiquei muito satisfeita com a agilidade do atendimento”, afirmou.
Estrutura
Durante a visita ao espaço do Cadastro Único, a vice-prefeita apresentou o fluxo de atendimento das 21 unidades de Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município. Atualmente, Campo Grande conta com cerca de 180 mil famílias inscritas no CadÚnico, sendo aproximadamente 50 mil beneficiárias do Bolsa Família.
O ministro Guilherme Boulos ressaltou que, além da oferta de serviços, a Feira da Cidadania também busca reunir as demandas da comunidade.
“Estamos aqui para escutar, ver a realidade das pessoas e encaminhar as soluções. Estou muito feliz em ver o trabalho realizado aqui neste espaço”, pontuou.
Além da Assistência Social, a Prefeitura ofertou serviços nas áreas da Saúde, Causa Animal, Vigilância em Zoonoses, Habitação, Trabalho, Cidadania, Jurídico e Ouvidoria Itinerante, por meio de estandes e unidades móveis.
*Com informações da Prefeitura de Campo Grande