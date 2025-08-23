Prefeitura entrega obras viárias e anuncia novos investimentos em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande concluiu nesta sexta-feira (22) a requalificação da Avenida Duque de Caxias, oito praças reformadas e as vias estruturantes do Nova Campo Grande, que interligam oito bairros da região do Imbirussu e beneficiam mais de 108 mil moradores. O pacote soma R$ 105,7 milhões em investimentos, resultado da soma de recursos municipais, estaduais e federais.

Na Avenida Duque de Caxias, o lote 1 custou R$ 19 milhões, com R$ 9 milhões de contrapartida estadual, enquanto o lote 2 foi executado pelo Governo do Estado. No Nova Campo Grande, os três lotes de pavimentação e drenagem chegaram a R$ 86,7 milhões. As entregas fazem parte da programação de aniversário dos 126 anos da Capital.

Além das entregas, foram lançadas a reforma da Casa da Mulher Brasileira e a construção da Unidade de Saúde da Família Lar do Trabalhador, prevista para atender 15 mil pessoas. A prefeita Adriane Lopes destacou a cooperação entre os entes federativos: “Hoje entregamos praças requalificadas, asfalto no Nova Campo Grande e a requalificação da Av. Duque de Caxias. Foi o primeiro lançamento quando assumi a Prefeitura e hoje, graças aos esforços conjuntos, fazemos essa entrega”.

No setor de saneamento, a Águas Guariroba informou que a região do Imbirussu alcançou 94% de cobertura de esgoto e 100% de abastecimento de água, com mais de 90 quilômetros de rede implantada nos últimos dois anos. O investimento, segundo a concessionária, beneficiou 10 mil famílias em bairros como Nova Campo Grande, Santa Emília e Panamá.

Apesar do avanço, os números mostram que ainda restam áreas descobertas e a própria prefeita reconheceu o atraso histórico em setores estratégicos. “Junto com a Águas Guariroba, realizamos o saneamento no polo da região, que há 25 anos não recebia investimentos. Estamos estruturando para receber novos empreendedores e impulsionar o desenvolvimento econômico da nossa cidade.”

A série de anúncios também incluiu promessa de novos investimentos do programa MS-2, que devem ser planejados com a Prefeitura e a Câmara Municipal na próxima semana. A sinalização de obras futuras se soma a um cenário em que Campo Grande, com mais de um milhão de habitantes, enfrenta déficit em infraestrutura e pressão por serviços públicos básicos.