Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

INFRAESTRUTURA

Prefeitura entrega obras viárias e anuncia novos investimentos em Campo Grande

Em meio a críticas por atrasos, região do Imbirussu recebe mais de R$ 100 milhões em obras

Ana Lorena Franco

Reformas e pavimentação beneficiam 108 mil moradores - Reprodução/Agência de Notícias de MS
Reformas e pavimentação beneficiam 108 mil moradores - Reprodução/Agência de Notícias de MS

A Prefeitura de Campo Grande concluiu nesta sexta-feira (22) a requalificação da Avenida Duque de Caxias, oito praças reformadas e as vias estruturantes do Nova Campo Grande, que interligam oito bairros da região do Imbirussu e beneficiam mais de 108 mil moradores. O pacote soma R$ 105,7 milhões em investimentos, resultado da soma de recursos municipais, estaduais e federais.

Na Avenida Duque de Caxias, o lote 1 custou R$ 19 milhões, com R$ 9 milhões de contrapartida estadual, enquanto o lote 2 foi executado pelo Governo do Estado. No Nova Campo Grande, os três lotes de pavimentação e drenagem chegaram a R$ 86,7 milhões. As entregas fazem parte da programação de aniversário dos 126 anos da Capital.

Além das entregas, foram lançadas a reforma da Casa da Mulher Brasileira e a construção da Unidade de Saúde da Família Lar do Trabalhador, prevista para atender 15 mil pessoas. A prefeita Adriane Lopes destacou a cooperação entre os entes federativos: “Hoje entregamos praças requalificadas, asfalto no Nova Campo Grande e a requalificação da Av. Duque de Caxias. Foi o primeiro lançamento quando assumi a Prefeitura e hoje, graças aos esforços conjuntos, fazemos essa entrega”.

No setor de saneamento, a Águas Guariroba informou que a região do Imbirussu alcançou 94% de cobertura de esgoto e 100% de abastecimento de água, com mais de 90 quilômetros de rede implantada nos últimos dois anos. O investimento, segundo a concessionária, beneficiou 10 mil famílias em bairros como Nova Campo Grande, Santa Emília e Panamá.

Apesar do avanço, os números mostram que ainda restam áreas descobertas e a própria prefeita reconheceu o atraso histórico em setores estratégicos. “Junto com a Águas Guariroba, realizamos o saneamento no polo da região, que há 25 anos não recebia investimentos. Estamos estruturando para receber novos empreendedores e impulsionar o desenvolvimento econômico da nossa cidade.”

A série de anúncios também incluiu promessa de novos investimentos do programa MS-2, que devem ser planejados com a Prefeitura e a Câmara Municipal na próxima semana. A sinalização de obras futuras se soma a um cenário em que Campo Grande, com mais de um milhão de habitantes, enfrenta déficit em infraestrutura e pressão por serviços públicos básicos.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos