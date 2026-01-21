Prefeitura notifica famílias sobre exumação no Santo Amaro

A Prefeitura de Campo Grande notificou familiares de pessoas sepultadas no Cemitério Santo Amaro sobre a necessidade de manifestação quanto à exumação de restos mortais em lotes de concessão temporária já vencida.

Segundo edital publicado no Diogrande, a medida é conduzida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), por meio da Gerência de Cemitérios Públicos. Os lotes citados são classificados como sociais adulto e possuem prazo de concessão de cinco anos, já expirado.

Os responsáveis legais ou parentes consanguíneos dos falecidos têm prazo de até 30 dias úteis, contados a partir da publicação do edital, para comparecer à administração do cemitério e se manifestar sobre a exumação.

Caso não haja manifestação dentro do período estabelecido, a administração do Cemitério Santo Amaro realizará a exumação e encaminhará os restos mortais ao ossuário coletivo, sem necessidade de nova notificação.

De acordo com a prefeitura, todo o procedimento será feito com identificação adequada, acondicionamento e lacre dos restos mortais.

A lista publicada inclui sepultamentos realizados entre os anos de 1999 e 2021. O edital completo, com nomes e localizações dos lotes, pode ser consultado no Diário Oficial de Campo Grande.