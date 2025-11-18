Prefeitura prevê retorno dos serviços de tapa-buraco nesta quarta-feira em Campo Grande

A retomada dos serviços de tapa-buraco, que estavam suspensos nos últimos dias em decorrência da falta de repasse de recursos pela Prefeitura às empresas, foi pauta em reunião de vereadores com a secretária de municipal de Fazenda, em Campo Grande, nesta terça-feira (18).

Requerimento aprovado em Plenário foi atendido hoje. Márcia Hokama, secretária municipal de Fazenda, anunciou após a reunião de quase duas horas, que os serviços de tapa-buraco voltem a ser executados a partir de amanhã (19). Com o pagamento parcial das empresas responsáveis.

Providências já haviam sido cobradas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que justificou a falta de recursos. A secretária compareceu à Câmara atendendo a requerimento aprovado em Plenário no dia 6 deste mês, que solicitava esclarecimentos sobre recursos destinados à manutenção das ruas.

O presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto (Papy), afirmou que o serviço de tapa-buraco deve recomeçar. Ele criticou a falta de prioridade na gestão.