Início Campo Grande

CAMPO GRANDE

Prefeitura prorroga prazo do IPTU com 10% de desconto até fevereiro

Contribuintes terão até 12 de fevereiro para pagar o imposto com abatimento

Arthur Ayres

Centro de Atendimento ao Cidadão de Campo Grande terá equipes reforçadas após a prorrogação do prazo para pagamento do IPTU com desconto - Foto: Rodrigo Moreira/Portal RCN67

A Prefeitura de Campo Grande prorrogou até 12 de fevereiro o prazo para pagamento do IPTU com desconto de 10% à vista, e amplia o período para que os contribuintes possam se organizar financeiramente no início do ano.

Com a prorrogação, os contribuintes passam a ter todo o mês de janeiro e mais 12 dias de fevereiro para realizar o pagamento do IPTU à vista com desconto. A medida busca reduzir a inadimplência e ampliar o acesso ao benefício fiscal oferecido pelo município.

Segundo o secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Ulysses Rocha, a decisão reflete uma demanda direta da sociedade.

Já acatamos a prorrogação do prazo e vamos estender o pagamento com desconto à vista até o dia 12 de fevereiro. Com isso, o cidadão terá todo o mês de janeiro e mais 12 dias de fevereiro para realizar o pagamento à vista com 10% de desconto. Além disso, vamos ampliar o atendimento no Centro de Atendimento ao Cidadão, reforçando as equipes para melhor atender a população”, destacou.

Os pedidos feitos por entidades da sociedade civil sobre o IPTU 2026 também serão avaliados pela Procuradoria-Geral do Município, conforme as regras legais e os procedimentos administrativos em vigor.

Para facilitar o acesso às informações sobre o IPTU em Campo Grande, a Prefeitura disponibiliza o telefone (67) 4042-1320, que funciona também via WhatsApp, para emissão de guias e consulta de débitos. Outra opção é o telefone 156, canal municipal de atendimento geral ao cidadão.

Em situações específicas, o contribuinte também pode buscar atendimento presencial no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC). Além disso, os serviços relacionados ao imposto estão disponíveis de forma online no site, onde é possível consultar dados e realizar procedimentos sem sair de casa.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

Assuntos

