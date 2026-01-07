Prefeitura prorroga prazo do IPTU com 10% de desconto até fevereiro

A Prefeitura de Campo Grande prorrogou até 12 de fevereiro o prazo para pagamento do IPTU com desconto de 10% à vista, e amplia o período para que os contribuintes possam se organizar financeiramente no início do ano.

Com a prorrogação, os contribuintes passam a ter todo o mês de janeiro e mais 12 dias de fevereiro para realizar o pagamento do IPTU à vista com desconto. A medida busca reduzir a inadimplência e ampliar o acesso ao benefício fiscal oferecido pelo município.

Segundo o secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Ulysses Rocha, a decisão reflete uma demanda direta da sociedade.