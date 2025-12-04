Prefeitura reforça ações habitacionais e ampliação do Natal dos Sonhos em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande intensificou as ações de habitação e revitalização urbana neste fim de ano, com destaque para a reabertura da Praça Ary Coelho, o sorteio de 288 apartamentos e a ampliação do Natal dos Sonhos em várias regiões da cidade.

Além das entregas e melhorias estruturais no centro, o município avança em projetos habitacionais, regularização fundiária e novos programas que devem somar mais de 10 mil unidades nos próximos anos, movimentando investimentos e ampliando o acesso à moradia para milhares de famílias.

Durante entrevista à Massa FM Campo Grande, o diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), Cláudio Marques, apresentou um panorama das ações realizadas em 2025 e detalhou as iniciativas previstas para 2026. Ele também reforçou a participação da pasta na programação do Natal dos Sonhos, que neste ano concentra grande parte das atrações na Praça Ary Coelho, revitalizada especialmente para o período.

A praça será reaberta neste sábado (6) e contará com Casa do Papai Noel, árvore de Natal, praça de alimentação e sorteio de 288 apartamentos. Segundo Marques, a intenção é aproximar a população das políticas habitacionais.

“A proposta é criar oportunidades reais para as famílias, inclusive durante o Natal”, afirmou.

Além disso, o tradicional Feirão Habita Campo Grande volta à Rua 14 de Julho com mais de mil unidades disponíveis, subsidiadas por programas municipal, estadual e federal. Para o diretor, esse conjunto de iniciativas.