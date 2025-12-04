Prefeitura reforça ações habitacionais e ampliação do Natal dos Sonhos em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande intensificou as ações de habitação e revitalização urbana neste fim de ano, com destaque para a reabertura da Praça Ary Coelho, o sorteio de 288 apartamentos e a ampliação do Natal dos Sonhos em várias regiões da cidade.
Além das entregas e melhorias estruturais no centro, o município avança em projetos habitacionais, regularização fundiária e novos programas que devem somar mais de 10 mil unidades nos próximos anos, movimentando investimentos e ampliando o acesso à moradia para milhares de famílias.
Durante entrevista à Massa FM Campo Grande, o diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), Cláudio Marques, apresentou um panorama das ações realizadas em 2025 e detalhou as iniciativas previstas para 2026. Ele também reforçou a participação da pasta na programação do Natal dos Sonhos, que neste ano concentra grande parte das atrações na Praça Ary Coelho, revitalizada especialmente para o período.
A praça será reaberta neste sábado (6) e contará com Casa do Papai Noel, árvore de Natal, praça de alimentação e sorteio de 288 apartamentos. Segundo Marques, a intenção é aproximar a população das políticas habitacionais.
“A proposta é criar oportunidades reais para as famílias, inclusive durante o Natal”, afirmou.
Além disso, o tradicional Feirão Habita Campo Grande volta à Rua 14 de Julho com mais de mil unidades disponíveis, subsidiadas por programas municipal, estadual e federal. Para o diretor, esse conjunto de iniciativas.
“Facilita o acesso ao primeiro imóvel, especialmente para quem mais precisa”, ressaltou.
Marques destacou ainda a revitalização do centro da cidade, que recebeu nova iluminação, reforço na segurança e reforma de estruturas como o chafariz da praça, parado há décadas. Para ele, devolver o centro à população é parte essencial do projeto.
“O coração da cidade precisa estar vivo, e o Natal é o momento ideal para isso”, disse.
A programação do Natal dos Sonhos também percorre bairros que já receberam regularização ou unidades habitacionais da Emha, como Moreninhas, Vida Nova e Aero Rancho. As ações incluem apresentações culturais e atividades para crianças.
No balanço anual, o diretor citou a entrega da Vila da Melhor Idade e o avanço nas unidades em construção, resultado de uma parceria entre Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal. Os investimentos somam aproximadamente R$ 300 milhões. Ele também ressaltou o lançamento do programa Habita Mais CG, que prevê mais de 10 mil novas unidades habitacionais.
“O maior desafio hoje é a entrada do financiamento, e estamos ajudando as famílias justamente nesse ponto”, explicou.
Para 2026, a principal aposta é o programa Sonhos Seguros, considerado por Marques como “o maior projeto de regularização fundiária da história de Campo Grande”. A iniciativa deve alcançar 236 áreas e beneficiar cerca de 10 mil famílias que aguardam documentação definitiva. Além disso, mais de 1.500 novas unidades estão protocoladas no Ministério das Cidades, com expectativa de liberação ainda na virada do ano.
A programação do Natal dos Sonhos segue até 31 de dezembro, com três atrações nacionais : Ana Paula Valadão (12), Jiraya Uai (19) e Di Ferrero (26). Além de mais de 30 artistas regionais distribuídos pela Praça Ari Coelho, 14 de Julho, Morada dos Baís, Mercadão, Camelódromo e Feira Central.