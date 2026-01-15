Prefeitura reestrutura Comitê de PPPs para definir prioridades de obras e serviços em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande publicou, nesta quinta-feira (15), decretos que reestruturam o Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) e reorganizam o fluxo de decisões sobre obras e serviços que possam ser executados com participação da iniciativa privada. Na prática, o município busca padronizar a governança das PPPs, concentrar a coordenação no planejamento e criar barreiras mais objetivas contra conflitos de interesse.

Com as mudanças, o comitê passa a funcionar como instância central de deliberação e consulta para definir o que deve entrar na fila de prioridades e quais projetos podem avançar para modelagem e licitação. Além disso, o grupo ganha protagonismo ao levar recomendações diretamente à prefeita, ampliando o peso político e técnico do órgão na escolha de investimentos.

Planejamento assume a presidência e concentra a coordenação

A nova regra vincula o CGPPP à Secretaria Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas, que também passa a presidir o comitê. Assim, a condução dos projetos fica centralizada na área que organiza metas, cronogramas e prioridades de governo, e não mais dispersa em diferentes setores.

Ao mesmo tempo, a composição do colegiado reúne as áreas consideradas decisivas para esse tipo de contrato, garantindo que as propostas passem por avaliação de risco e viabilidade. O comitê inclui representantes da Casa Civil, Governo e Relações Institucionais, Procuradoria-Geral do Município, Fazenda, Infraestrutura, além da agência municipal de regulação.

Comitê vira pré-requisito para autorizar gastos ligados às PPPs

Uma mudança prática é a exigência de que o “sinal verde” do comitê se torne pré-requisito para despesas relacionadas às parcerias. Ou seja, antes que etapas como estruturação e encaminhamentos financeiros avancem, a autorização precisará ser formalmente dada pelo CGPPP, elevando o controle interno sobre o andamento dos projetos.

No decreto, o órgão aparece também como responsável por recomendar licitações, aprovar modelos contratuais e acompanhar a execução por meio de relatórios periódicos.

Definição de prioridades, modelagem e acompanhamento dos contratos

Entre as atribuições, o comitê passa a operar como um “funil” de decisões. Ele poderá propor à prefeita quais obras e serviços devem ser realizados via PPP, além de definir requisitos técnicos e jurídicos para editais e contratos. A execução dos projetos, por sua vez, deverá ser acompanhada por relatórios semestrais que serão apreciados pelo grupo.