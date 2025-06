Prefeituras de MS debatem criação de cidades inteligentes em evento estadual

Prefeitos, gestores e servidores municipais de Mato Grosso do Sul vão se reunir na próxima semana em Campo Grande para discutir a implantação de cidades inteligentes. O encontro será realizado durante o 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, no Bioparque Pantanal, nos dias 26 e 27 de junho.

A iniciativa busca promover a transformação digital dos serviços públicos municipais, garantindo mais agilidade, transparência e economia com a eliminação do papel e otimização dos processos administrativos. O evento, organizado pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e a Associação dos Municípios de MS (Assomasul), abordará experiências práticas, políticas públicas e tecnologias que já são realidade em diversas administrações municipais.

Segundo José Marinho, diretor da RCD, o atual contexto do estado, onde 60% dos municípios têm novos prefeitos, é um cenário favorável para investir na inovação tecnológica.

“Não importa se estamos falando sobre educação, saúde, segurança ou mobilidade: o mercado oferece soluções eficazes. Uma gestão baseada em dados garante assertividade nas ações”, afirma Marinho.

Thalles Tomazelli, presidente da Assomasul e prefeito de Itaquiraí, também destaca o momento como “decisivo para repensar a administração municipal”. Para ele, a tecnologia tem papel central em conectar o poder público com as reais necessidades dos cidadãos. “Implantar uma gestão inteligente é entregar resultados concretos”, defende.

O diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) de Campo Grande, Leandro Basmage, reforça que o encontro será fundamental para impulsionar o desenvolvimento das cidades. “É uma oportunidade para que servidores, instituições e universidades troquem experiências e se capacitem“, enfatiza.

O evento terá ainda espaço para exposição de soluções tecnológicas por empresas especializadas, como eMaster, Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias (IGTECH), Printer do Brasil, entre outras.

As inscrições são gratuitas para os servidores públicos e devem ser realizadas pela internet.