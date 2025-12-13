Veículos de Comunicação
Prêmio de R$ 44 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

Fernando de Carvalho

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

As seis dezenas do concurso 2.951 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 44 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

*Com informações da Agência Brasil

