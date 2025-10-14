Presas de Campo Grande produzem 123 perucas e levam esperança a mulheres com câncer

Mulheres em tratamento contra o câncer receberam um gesto de solidariedade que ultrapassa os muros do sistema prisional. Presas do Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi, em Campo Grande, confeccionaram 123 perucas destinadas à Rede Feminina de Combate ao Câncer, instituição ligada ao Hospital Alfredo Abrão. A entrega ocorreu no início do mês, dentro da programação do Outubro Rosa.

Além das perucas prontas, também foram entregues 40 quilos de cabelos humanos apreendidos pela Receita Federal, que serão utilizados na confecção de novas peças para pacientes oncológicos.

O projeto é resultado de uma parceria entre o presídio, a Receita Federal e a Rede Feminina, com foco na ressocialização das internas e no apoio a mulheres em tratamento.

Durante a entrega, a presidente da Rede Feminina, Rosana Aguilar Macedo, destacou a importância da iniciativa.

“Essas perucas representam autoestima e esperança para quem enfrenta o câncer. Muitas mulheres chegam até nós fragilizadas e saem com um sorriso no rosto. É um trabalho que nos enche de alegria e gratidão”, afirmou.

A ação também contou com a participação da presidente do Hospital Alfredo Abrão, Sueli Lopes Telles, que ressaltou o valor simbólico das doações.

“Essas perucas devolvem a confiança e a autoestima das mulheres em tratamento. Nosso hospital realiza a maioria dos atendimentos oncológicos do Estado e trabalha com acolhimento e solidariedade”, disse.

Para quem recebe as doações, o impacto é imediato. A voluntária Amanda Serafini, atendida pelo hospital, contou que o gesto faz diferença na rotina de quem enfrenta o câncer.

“Perder o cabelo é um dos momentos mais difíceis do tratamento. Receber uma peruca é um gesto que devolve a autoestima e a vontade de seguir lutando”, relatou.

A destinação dos cabelos apreendidos faz parte do programa Receita Cidadã, que busca dar um novo propósito a materiais retidos pelo órgão. O delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, afirmou que o trabalho conjunto com as instituições tem caráter social.

“Esses materiais, que antes iriam para leilões, agora se transformam em solidariedade e dignidade. Essa parceria mostra o quanto o trabalho coletivo pode mudar vidas”, destacou.

A diretora da unidade prisional, Mari Jane Boleti Carrilho, ressaltou o envolvimento das presas e o aprendizado que a atividade proporciona.

“Embora pareça um ato simples, a entrega das perucas representa um gesto de grande valor humano e solidário. É o resultado do trabalho dedicado das internas com o apoio de voluntários”, afirmou.

*Com informações do Governo de MS