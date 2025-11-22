Presidente da FFMS chefia delegação da Seleção Feminina em amistosos na Europa

A Seleção Brasileira Feminina terá dois amistosos contra Noruega e Portugal, na Data FIFA de novembro, teste para a Copa do Mundo de 2027. O presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) Estevão Petrallás, foi convidado para o cargo de Chefe de Delegação, nesta Data Fifa.

O primeiro duelo da equipe feminina será contra a Noruega, no dia 28, às 14h, na Espanha. Já o segundo amistoso, será contra a Seleção de Portugal, em Aveiro, no dia 2 de dezembro, ás 15h45. Os amistosos fazem parte da preparação da Seleção Feminina para a Copa do Mundo 2027, que será disputada no Brasil.

Para o cartola, o convite destaca o crescimento institucional da Federação.

“Representar o Brasil já é algo grandioso, mas levar o nome de Mato Grosso do Sul junto com a Seleção é uma honra ainda maior. É o reconhecimento de um trabalho coletivo que vem sendo feito com seriedade. A Seleção Feminina vive um ciclo de evolução e poder contribuir nessa etapa é especial. Vamos trabalhar para dar todo o suporte necessário às atletas e à comissão técnica nesses dois compromissos internacionais”, ressaltou Estevão Petrallás.

A escolha de Petrallás representa um avanço institucional para o estado. O futebol feminino é um dos pilares estratégicos da CBF.

*Com informações da FFMS