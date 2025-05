Preso por roubo, homem é identificado como autor de outros nove furtos em Naviraí

A Polícia Civil de Naviraí identificou um homem preso por roubo violento como autor de pelo menos nove furtos cometidos recentemente na cidade. O suspeito foi detido em flagrante no último dia 20 de maio, após invadir uma residência, ameaçar a vítima com uma faca e fugir levando diversos bens pessoais.

Segundo a investigação da Seção de Investigações Gerais (SIG), a atuação do suspeito não se limitava ao roubo que motivou sua prisão. A partir de diligências realizadas após a detenção, os policiais reuniram imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e provas técnicas que ligaram o homem a uma série de furtos qualificados.

De acordo com a polícia, o suspeito invadia residências e estabelecimentos comerciais, sempre se aproveitando da ausência dos moradores ou da fragilidade estrutural dos imóveis para subtrair objetos de valor, como eletrodomésticos, celulares e dinheiro. Diversos itens foram recuperados durante as investigações.

Confissão parcial e provas contundentes

Embora o suspeito tenha feito apenas uma confissão parcial, os investigadores conseguiram reunir elementos suficientes para o indiciamento em nove ocorrências. Entre as provas estão reconhecimento por vítimas, objetos recuperados, imagens de segurança e relatórios periciais.

Com os novos indiciamentos, o autor responderá não só pelo roubo com violência, mas também por uma série de furtos qualificados, o que, segundo a polícia, evidencia a reincidência e a periculosidade do acusado.

As investigações seguem para apurar se o homem tem ligação com outros furtos recentes registrados no município.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser feitas pelos canais oficiais e contribuem para o esclarecimento de crimes.

*Com informações da PCMS