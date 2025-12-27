Presos com fuzis AK-47 na Bolívia, brasileiros são encaminhados ao Presídio de Corumbá

Dois brasileiros foram expulsos da Bolívia após serem presos com armamento de uso restrito foram transferidos, nesta sexta-feira (26), para o Presídio de Corumbá, Mato Grosso do Sul.

Eles foram detidos no país vizinho ao tentarem entrar em território boliviano transportando quatro fuzis AK-47, além de carregadores e munições.

A prisão ocorreu na terça-feira (23), no município de Porongo, depois que uma caminhonete em que os suspeitos estavam foi interceptada por agentes da Direção de Prevenção ao Roubo de Veículos (Diprove). Segundo as autoridades bolivianas, os brasileiros tentaram fugir da abordagem, o que resultou em uma perseguição policial.

Durante a ação, outro veículo ocupado por brasileiros se aproximou na tentativa de resgatar os suspeitos. No entanto, após reação das forças de segurança da Bolívia, os ocupantes fugiram e não foram localizados.