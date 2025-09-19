Pressão 12 por 8 passa a ser considerada pré-hipertensão no Brasil

Uma atualização nas diretrizes brasileiras sobre pressão arterial alterou um dos parâmetros mais conhecidos pela população. A medição de 12 por 8, tradicionalmente considerada normal, passa agora a ser classificada como pré-hipertensão.

O objetivo é identificar precocemente pessoas em risco e estimular medidas preventivas antes do uso de medicamentos.

Mudança nos critérios

Segundo a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025, foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia em parceria com as sociedades de Nefrologia e de Hipertensão.

A partir desta revisão, só serão consideradas normais as medições abaixo de 12 por 8. Valores iguais ou acima de 14 por 9 continuam sendo classificados como hipertensão, variando entre os estágios 1, 2 e 3, conforme avaliação médica.

Mais prevenção, menos remédios

A diretriz reforça a necessidade de intervenções não medicamentosas para conter a progressão da doença. Entre as recomendações estão prática regular de atividade física, redução do consumo de sal, alimentação equilibrada e controle do peso corporal.

A ideia é que essas medidas sejam aplicadas logo na fase de pré-hipertensão para evitar o avanço do quadro clínico.

Orientação para profissionais de saúde

Nas redes sociais, a Sociedade Brasileira de Cardiologia avaliou o documento como fundamental no sentido de orientar a prática clínica de cardiologistas em todo o país. “Atualização essencial para quem busca fazer medicina baseada em evidências e alinhada às recomendações mais recentes”, postou a entidade.

*Com informações da Agência Brasil