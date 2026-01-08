Veículos de Comunicação
Campo Grande

PREVISÃO DO TEMPO

Previsão do tempo marca céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva na Capital

Gabriela Porto

Tempo nublado, em Campo Grande (MS) — Foto: Débora Ricalde
Campo Grande (MS) amanhece nesta quinta-feira, 08, com temperaturas variando entre 21°C e 30°C, segundo o Climatempo. O dia promete ser de céu nublado e pancadas rápidas de chuva, característica comum para o período de verão no estado.

Condições Climáticas

A previsão indica que o céu estará parcialmente nublado ao longo do dia, com chuvas rápidas e isoladas em algumas regiões da cidade, que podem surgir de forma repentina e durar pouco tempo. A probabilidade de chuva é moderada a alta, especialmente nas primeiras horas da tarde e à noite.

As temperaturas deverão permanecer amenas, começando com mínima de 21°C ao amanhecer e atingindo 30°C durante a tarde. Esse calor será suavizado pela possibilidade de chuva rápidas, o que traz alívio à umidade característica da estação.

Cuidados para o Dia

A população é orientada a ficar atenta a mudanças rápidas no tempo, especialmente no período da tarde, quando as pancadas de chuva são mais prováveis. Pessoas que estiverem na rua devem carregar um guarda-chuva ou capa de chuva, já que as chuvas podem ser curtas, mas intensas.

As temperaturas amenas e o céu nublado devem proporcionar um dia agradável, embora com possibilidade de umidade elevada, o que pode gerar sensação térmica um pouco mais quente em alguns momentos. O uso de protetor solar continua sendo recomendado, principalmente se houver exposição direta ao sol.

Clima do dia

  • Temperatura: Mínima de 21°C, máxima de 30°C
  • Céu: Nublado com possibilidade de pancadas rápidas de chuva
  • Probabilidade de Chuva: Moderada a alta
  • Dicas: Carregar guarda-chuva ou capa de chuva e usar protetor solar.

Fique atento às atualizações meteorológicas e se proteja durante as mudanças no clima!

