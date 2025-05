Previsão do tempo indica segunda-feira sem chuva em Mato Grosso do Sul

Tempo firme e temperaturas agradáveis marcam o início da semana

A semana começa com céu aberto e tempo firme em praticamente todo o Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva para esta segunda-feira (20), com predominância de sol e temperaturas consideradas amenas em todas as regiões do Estado. Para acompanhar a previsão do tempo MS nos próximos dias, fique atento às atualizações.

A umidade relativa do ar varia entre 45% e 88%, o que exige atenção para hidratação, especialmente no período da tarde, quando os índices podem atingir níveis mais baixos. Os ventos seguem calmos a moderados, com variação de velocidade conforme a região

🌡️ Veja a previsão por cidade:

🌤 Campo Grande

Céu: Parcialmente nublado

Temperaturas: mínima de 20°C e máxima de 29°C

Umidade relativa do ar: entre 45% e 88%

Ventos: moderados, média de 9 km/h

🌞 Três Lagoas (Leste)

Céu: Ensolarado

Temperaturas: mínima de 20°C e máxima de 30°C

Umidade relativa do ar: entre 45% e 88%

Ventos: moderados, média de 9 km/h

🌞 Dourados (Sul)

Céu: Ensolarado

Temperaturas: mínima de 18°C e máxima de 29°C

Umidade relativa do ar: entre 45% e 88%

Ventos: calmos, entre 16 e 34 km/h

🌞 Coxim (Norte)

Céu: Ensolarado

Temperaturas: mínima de 20°C e máxima de 29°C

Umidade relativa do ar: entre 45% e 88%

Ventos: calmos, entre 9 e 25 km/h

🌤 Corumbá (Pantanal)