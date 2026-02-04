Chuva e trovoadas marcam a quarta-feira em MS

A quarta-feira (4) será marcada por tempo instável em grande parte de Mato Grosso do Sul, com sol entre nuvens, pancadas rápidas de chuva e possibilidade de trovoadas tanto na capital quanto em cidades do interior. As condições são típicas do verão e refletem a atuação de áreas de instabilidade associadas ao calor e à alta umidade do ar.

Em Campo Grande, o dia deve ser semelhante ao anterior, com chuvas rápidas ao longo do dia e da noite, intercaladas por períodos de sol. As temperaturas permanecem amenas, variando entre 22°C e 25°C, mas a sensação térmica pode ser elevada devido à umidade do ar, que oscila entre 87% e 98%. O volume estimado de chuva é de 6,1 milímetros, com 95% de probabilidade.

Capital terá instabilidade desde a madrugada

Na capital, a instabilidade começa ainda na madrugada, com sol entre nuvens e possibilidade de trovoadas. O cenário se repete pela manhã e à tarde, quando o aquecimento favorece a formação de nuvens carregadas. À noite, a previsão aponta chuva persistente e trovoadas, exigindo atenção redobrada no trânsito e em áreas abertas.

Dourados e região sul

Em Dourados, no sul do estado, o tempo também será instável, com céu nublado e possibilidade de chuva acompanhada de trovoadas, principalmente pela manhã e início da tarde. As temperaturas sobem mais do que na capital, com mínima em torno de 22°C e máxima próxima de 31°C. O risco de chuva intensa em curto período reforça o alerta para pontos de alagamento.

Três Lagoas

Já em Três Lagoas, no leste do estado, a previsão indica predomínio de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. As temperaturas seguem elevadas, com máximas entre 29°C e 31°C, mantendo o tempo abafado. A chuva pode ocorrer de forma irregular, atingindo alguns bairros com maior intensidade.