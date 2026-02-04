Veículos de Comunicação
PREVISÃO DO TEMPO

Chuva e trovoadas marcam a quarta-feira em MS

Instabilidades mantêm tempo abafado, com pancadas rápidas, risco de tempestades e alta umidade em várias regiões do estado

Gabriela Porto

Tempo nublado segue em Campo Grande nesta quarta-feira, 04. - Foto: Adriano Hany / Redação RCN 67
Tempo nublado segue em Campo Grande nesta quarta-feira, 04. - Foto: Adriano Hany / Redação RCN 67

A quarta-feira (4) será marcada por tempo instável em grande parte de Mato Grosso do Sul, com sol entre nuvens, pancadas rápidas de chuva e possibilidade de trovoadas tanto na capital quanto em cidades do interior. As condições são típicas do verão e refletem a atuação de áreas de instabilidade associadas ao calor e à alta umidade do ar.

Em Campo Grande, o dia deve ser semelhante ao anterior, com chuvas rápidas ao longo do dia e da noite, intercaladas por períodos de sol. As temperaturas permanecem amenas, variando entre 22°C e 25°C, mas a sensação térmica pode ser elevada devido à umidade do ar, que oscila entre 87% e 98%. O volume estimado de chuva é de 6,1 milímetros, com 95% de probabilidade.

Capital terá instabilidade desde a madrugada

Na capital, a instabilidade começa ainda na madrugada, com sol entre nuvens e possibilidade de trovoadas. O cenário se repete pela manhã e à tarde, quando o aquecimento favorece a formação de nuvens carregadas. À noite, a previsão aponta chuva persistente e trovoadas, exigindo atenção redobrada no trânsito e em áreas abertas.

Dourados e região sul

Em Dourados, no sul do estado, o tempo também será instável, com céu nublado e possibilidade de chuva acompanhada de trovoadas, principalmente pela manhã e início da tarde. As temperaturas sobem mais do que na capital, com mínima em torno de 22°C e máxima próxima de 31°C. O risco de chuva intensa em curto período reforça o alerta para pontos de alagamento.

Três Lagoas

Já em Três Lagoas, no leste do estado, a previsão indica predomínio de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. As temperaturas seguem elevadas, com máximas entre 29°C e 31°C, mantendo o tempo abafado. A chuva pode ocorrer de forma irregular, atingindo alguns bairros com maior intensidade.

Corumbá e Pantanal

Na região do Pantanal, em Corumbá, a quarta-feira será de céu carregado, com possibilidade de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite. As temperaturas variam entre 24°C e 29°C, e a combinação de calor e umidade favorece pancadas localmente fortes.

Ponta Porã e fronteira

Em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, o dia começa com muitas nuvens e chance de chuva isolada. Ao longo da tarde, o sol pode aparecer entre nuvens, mas ainda há risco de trovoadas até o início da noite. As temperaturas ficam entre 20°C e 29°C.

Terenos segue padrão da capital

Em Terenos, próximo a Campo Grande, o cenário climático será semelhante ao da capital, com sol entre nuvens, pancadas de chuva rápidas e trovoadas, principalmente à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 21°C e 25°C, com alta umidade do ar.

Alerta e recomendações

A Defesa Civil recomenda atenção especial durante as pancadas de chuva, evitando áreas alagadas, não se abrigando sob árvores durante trovoadas e redobrando os cuidados no trânsito. As condições podem mudar rapidamente ao longo do dia.

