PRF apreende 3 mil maços de cigarros contrabandeados em Anastácio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 3 mil maços de cigarros de origem paraguaia nesta segunda-feira (21), durante duas abordagens realizadas no km 265 da BR-419, em Anastácio, resultando na prisão de três pessoas.

A primeira apreensão aconteceu durante a fiscalização de um veículo VW Gol Special, onde os policiais encontraram mil maços de cigarros contrabandeados no porta-mala do veículo ocupado por um homem e uma mulher.

Pouco tempo depois, no mesmo trecho da rodovia, os agentes abordaram outro VW Gol, desta vez conduzido por uma mulher. Durante a verificação, ela demonstrou nervosismo excessivo, o que motivou uma busca mais minuciosa no interior do veículo, onde 2 mil maços de cigarros estavam escondidos sob um cobertor, atrás do banco do passageiro.

O material apreendido foi encaminhado à Receita Federal do Brasil, os três envolvidos foram presos e devem responder por crime de contrabando.