PRF apreende 340 celulares e 20 kg de maconha em operações na BR-262 em Corumbá

ACIDENTE

Jovem morre em colisão com ônibus na BR-262, em Ribas do Rio Pardo

Um motociclista de 18 anos morreu depois de bater em um ônibus no km 231 na BR-262, em Ribas do Rio Pardo, no início da noite de terça-feira (1º). O acidente aconteceu nas proximidades da Fábrica de Celulose, no sentido Água Clara. De acordo com informações preliminares, o rapaz trabalhava em uma empresa de logística. […]