PRF apreende 3,5 toneladas de maconha na BR-267

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ações realizadas nesta quarta-feira (11), apreendeu mais de 3,5 toneladas de drogas e cerca de 1.880 munições em durante fiscalizações na BR-267 em Bela Vista e Bataguassu.

Bela Vista

Em Bela Vista, a PRF e Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) localizaram dois veículos abandonados às margens da estrada: uma Toyota Hilux e uma Fiat Strada. Ao inspecionarem os veículos, os policiais encontraram 2.211 quilos de maconha na caminhonete.

A Hilux também utilizava placas falsas e possuía registro de furto/roubo. Nenhum suspeito foi encontrado no local e o caso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Bela Vista.

Bataguassu

No mesmo dia, desta vez em Bataguassu, a PRF apreendeu 1.360 quilos de maconha, 7 quilos de haxixe e um total de 1.880 munições. Os agentes abordaram um caminhão que transportava uma peça de trator e identificaram irregularidades de segurança que impediram a continuidade da viagem, assim, o veículo foi levado para um pátio da PRF.

No pátio, uma nova inspeção foi realizada e os policiais descobriram drogas e munições escondidos no interior da peça de trator. Além da droga, foram apreendidas 1.593 munições de fuzil calibre 7.62, além de 287 munições de calibres .40, .45 e 9 mm. O motorista e o passageiro do caminhão fugiram a pé e não foram localizados. Todo o material foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Bataguassu.

*Com informações e fotos da PRF