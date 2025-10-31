PRF apreende 350 mil maços de cigarro em Paranaíba; carga seguiria para SP

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Paranaíba apreendeu, na quinta-feira (30/10), um caminhão carregado com 350 mil maços de cigarro destinados ao estado de São Paulo. A abordagem aconteceu durante fiscalização de rotina e, desde o primeiro contato, os agentes desconfiaram da versão do motorista, que apresentou nota fiscal e afirmou transportar minério de ferro. Em seguida, a equipe avançou na checagem da carga e encontrou indícios de ocultação.

Foram apreendidos 350 mil maços escondidos sob uma fina camada de minério, descoberta após a retirada parcial da lona que cobria o reboque. A estratégia de camuflagem, segundo os policiais, buscava dificultar a inspeção visual e simular transporte regular. Além disso, a documentação apresentada pelo condutor não condizia com o conteúdo real do compartimento de carga, o que reforçou a suspeita.

Investigação e Prisão

Pressionado pelas evidências, o motorista confessou que havia sido contratado para levar o carregamento de Terenos (MS) até São Paulo. Diante disso, os agentes deram voz de prisão e isolaram o veículo para os procedimentos de perícia e contagem. Na sequência, o caminhão foi recolhido ao pátio e a carga mantida sob guarda para encaminhamento às autoridades competentes, enquanto o suspeito prestou depoimento inicial.

Foram encaminhados o motorista, o caminhão e toda a carga à Polícia Federal em Três Lagoas, onde o caso seguirá para as providências legais cabíveis. Por fim, a PRF ressaltou que operações desse tipo desarticulam rotas de contrabando na região e inibem a logística de grupos que tentam atravessar o estado com mercadorias ilícitas, sobretudo usando documentos e cargas de fachada.