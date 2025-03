PRF apreende 7 mil maços de cigarros contrabandeados em Bataguassu

Maços de Cigarros contrabandeados foram apreendidos em Bataguassu, município localizado a 330 km’s de Campo Grande. A carga foi interceptada durante uma fiscalização de rotina na BR-267, quando os policiais avistaram um veículo estacionado de forma suspeita, parcialmente escondido na vegetação às margens da rodovia.

Ao realizarem a abordagem e vistoria no carro, os agentes constataram que o veículo estava com de 7.500 maços de cigarros, provavelmente provenientes de contrabando, uma vez que não possuíam a documentação legal de importação. O motorista, no entanto, não foi encontrado nas proximidades do veículo, o que levanta a suspeita de que ele tenha abandonado o carro antes da chegada dos policiais.

Diante da apreensão, o veículo e a carga foram encaminhados à Receita Federal em Campo Grande (MS). O valor estimado da carga apreendida ainda não foi divulgado, mas sabe-se que a comercialização ilegal de cigarros de origem estrangeira tem gerado impactos significativos na economia e segurança do país, além de representar uma grande ameaça à saúde pública.