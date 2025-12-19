PRF apreende drogas escondidas em air fryer e embalagens de tereré em Campo Grande

Uma fiscalização realizada nesta quinta-feira (18) resultou na apreensão de drogas escondidas em encomendas postais em Campo Grande. A ação ocorreu durante uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e os Correios.

Durante a verificação das encomendas, equipes do Grupo de Operações com Cães da PRF utilizaram cães farejadores para identificar volumes suspeitos. Com o auxílio dos cães K9 Thor e K9 Dallas, foram localizadas porções de maconha e haxixe distribuídas em diferentes pacotes.

De acordo com as informações apuradas, os entorpecentes estavam ocultos em embalagens de produtos como tereré, doce de leite, leite em pó e até mesmo dentro de uma fritadeira elétrica. Ao todo, foram apreendidos cerca de 14 quilos de drogas.

Após a constatação do material ilícito, as encomendas foram recolhidas e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Campo Grande, que ficará responsável pela investigação para identificar os responsáveis pelo envio e destino dos entorpecentes.

A apreensão faz parte das ações de fiscalização voltadas ao combate ao tráfico de drogas por meio do envio de encomendas, prática que tem sido utilizada para tentar burlar os sistemas de controle e segurança.

*Com informações da PRF