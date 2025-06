PRF apreende mais de 1,3 tonelada de maconha em duas operações em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na sexta-feira (30), duas grandes apreensões de maconha em Mato Grosso do Sul. As operações ocorreram em Água Clara e Sidrolândia, resultando em mais de 1,3 tonelada de drogas apreendidas.

Água Clara: Fuga e abandono de veículo

A primeira apreensão aconteceu na BR-262, em Água Clara, quando uma caminhonete foi abordada pela PRF. O condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga pela rodovia.

Após perseguição, o motorista entrou em uma estrada vicinal, abandonou o veículo e fugiu a pé.

Com o apoio da Polícia Militar e Polícia Civil, buscas foram realizadas na região, mas o suspeito não foi localizado. Dentro do veículo, os agentes encontraram 258 kg de maconha divididos em diversos tabletes. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil de Água Clara.

Sidrolândia: Fuga e prisão de traficantes

A segunda apreensão ocorreu em Sidrolândia, na BR-060, onde um automóvel sedan foi abordado. O motorista também desobedeceu à ordem de parada, e a PRF iniciou a perseguição até conseguir alcançar o veículo. O motorista e um passageiro foram detidos.

Dentro do automóvel, foram encontrados 1.141 kg de maconha. Durante a abordagem, os detidos informaram que pegaram o carro com a droga em Sidrolândia e tinham como destino Campo Grande. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Sidrolândia para as providências legais.

*Com informações da PRF