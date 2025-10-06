Veículos de Comunicação
POLÍCIA

PRF apreende mais de 1,7 tonelada de drogas e submetralhadora em rodovias de MS

Operações durante o fim de semana resultaram em prisões, apreensão de armas e recuperação de veículo furtado em quatro cidades do Estado

Fernando de Carvalho

Em Paranaíba, policiais apreenderam 1,5 tonelada de maconha - Foto: Divulgação/PRF
Em Paranaíba, policiais apreenderam 1,5 tonelada de maconha - Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 1,7 tonelada de drogas e uma submetralhadora, além de recuperar um veículo furtado, durante fiscalizações realizadas neste fim de semana em rodovias federais de Mato Grosso do Sul.

As ocorrências foram registradas entre sábado (4) e domingo (5) em Paranaíba, Água Clara, Bataguassu e Ponta Porã.

1,5 tonelada de maconha em Paranaíba

A maior apreensão ocorreu em Paranaíba, na BR-158, onde os policiais encontraram 1.536 quilos de maconha escondidos em um caminhão tanque de transporte de combustíveis.

O condutor viajava com o filho, de 17 anos, e afirmou que transportaria a droga de Campo Grande para São Paulo.

O motorista foi preso, e o adolescente encaminhado ao Conselho Tutelar. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.

Skunk e prisões em Água Clara

Na BR-262, em Água Clara, os agentes apreenderam 1,5 quilo de skunk e prenderam dois homens. Um dos suspeitos tentou fugir durante a abordagem, mas foi contido pelos policiais. O passageiro admitiu que havia comprado a droga em Campo Grande.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.

245 quilos de maconha e veículo furtado em Bataguassu

Uma das ocorrência em Bataguassu apreendeu 245kg de maconha – Foto: Divulgação/PRF

Em Bataguassu, a PRF apreendeu 245 quilos de maconha em um Ford Ka. O motorista confessou que levaria o entorpecente de Guaíra (PR) até São Paulo. Ele e uma passageira foram presos.

No mesmo município, a PRF recuperou uma caminhonete Nissan Frontier com placas falsas e registro de furto em São Paulo, ocorrido na sexta-feira (3). O motorista e o passageiro foram encaminhados à Polícia Civil local.

Submetralhadora e drogas em Ponta Porã

Em Ponta Porã, na BR-463, os policiais abordaram um ônibus de viagem e prenderam um passageiro que transportava uma submetralhadora, além de 9,8 quilos de entorpecentes — sendo 5,6 quilos de haxixe e 4,1 quilos de pasta base de cocaína.

O homem admitiu que levaria o material ilícito de Ponta Porã para Três Lagoas.

*Com informações da PRF

