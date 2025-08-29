PRF apreende mais de 180 kg de drogas em Terenos e Bataguassu

Mais de 180 quilos de drogas foram apreendidos nesta quinta-feira (28), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em duas ações realizadas em rodovias de Mato Grosso do Sul. As ocorrências aconteceram em Terenos e Bataguassu e terminaram com a prisão de dois motoristas e a apreensão de diferentes tipos de entorpecentes, incluindo cocaína, maconha e skunk.

Caminhão carregava cocaína e maconha em Terenos

Na BR-262, em Terenos, os policiais abordaram um caminhão cujo motorista afirmou ter transportado minério em Corumbá, mas não soube dar detalhes sobre a viagem. Diante da suspeita, cães farejadores foram utilizados e indicaram a presença de drogas escondidas na carreta.

Foram apreendidos 35 kg de pasta base, 22 kg de cloridrato de cocaína, 41 kg de maconha e 35 kg de skunk, totalizando 133 quilos. O condutor confessou que havia recebido a carga em Corumbá e que o destino final seria Piracicaba (SP). Ele foi preso e levado à Polícia Civil de Terenos.

Veículo boliviano transportava cocaína em Bataguassu

No mesmo dia, na BR-267, em Bataguassu, os policiais abordaram um veículo de origem boliviana. O motorista, também boliviano, apresentou nervosismo durante a fiscalização. Ao vistoriar o carro, a equipe encontrou 50 quilos de cocaína escondidos no painel.

Apreensão em Bataguassu – Foto: Divulgação/PRF

O homem alegou desconhecer a droga e disse que viajaria até São Paulo. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Três Lagoas.

*Com informações da PRF