PRF apreende mais de 78 quilos de drogas em rodovias de MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, entre quarta (6) e quinta-feira (7), três apreensões de drogas em diferentes rodovias de Mato Grosso do Sul, nos municípios de Corumbá, Ivinhema e Bataguassu, totalizando mais de 79,4 quilos de entorpecentes retirados de circulação.

Na quarta-feira (6), a PRF abordou um ônibus de viagem em Corumbá, na BR-262, e identificou duas malas com forte odor de maconha. Nas bagagens, foram encontrados 18,6 quilos de skunk — 11,2 kg em uma mala e 7,4 kg em outra. Os donos das malas, dois homens de nacionalidade boliviana, confessaram ter recebido a droga em Puerto Quijarro, na Bolívia, com destino a São Paulo e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.

Apreensão em Corumbá

Nesta quinta-feira (7), em Ivinhema, na BR-376, os policiais apreenderam 34 quilos de skunk escondidos em sacolas dentro de uma caminhonete MMC/L200. O motorista admitiu que transportava a droga de Ponta Porã (MS) para Assis (SP). Ele foi preso e levado à Polícia Civil.

Em Ivinhema, o motorista planejava levar a droga para Assis

A terceira apreensão também ocorreu nesta quinta-feira (7), em Bataguassu, na BR-267 quando, durante fiscalização a um Citroën C3, a motorista demonstrou nervosismo, o que motivou uma vistoria mais detalhada no veículo. Foram localizados 24,8 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína, 1 quilo de haxixe e duas caixas de medicamentos para emagrecimento escondidos sob os bancos. A motorista e o material foram encaminhados à Polícia Judiciária local.

*Com informações e fotos da PRF