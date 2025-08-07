Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

FISCALIZAÇÃO

PRF apreende mais de 78 quilos de drogas em rodovias de MS

Ações ocorreram em Corumbá, Ivinhema e Bataguassu em dois dias de fiscalizações

Ana Lorena Franco

Em Bataguassu, os agendes também apreenderam duas caixas de medicamentos para emagrecimento - Reprodução/PRF
Em Bataguassu, os agendes também apreenderam duas caixas de medicamentos para emagrecimento - Reprodução/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, entre quarta (6) e quinta-feira (7), três apreensões de drogas em diferentes rodovias de Mato Grosso do Sul, nos municípios de Corumbá, Ivinhema e Bataguassu, totalizando mais de 79,4 quilos de entorpecentes retirados de circulação.

Na quarta-feira (6), a PRF abordou um ônibus de viagem em Corumbá, na BR-262, e identificou duas malas com forte odor de maconha. Nas bagagens, foram encontrados 18,6 quilos de skunk — 11,2 kg em uma mala e 7,4 kg em outra. Os donos das malas, dois homens de nacionalidade boliviana, confessaram ter recebido a droga em Puerto Quijarro, na Bolívia, com destino a São Paulo e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.

Apreensão em Corumbá

Nesta quinta-feira (7), em Ivinhema, na BR-376, os policiais apreenderam 34 quilos de skunk escondidos em sacolas dentro de uma caminhonete MMC/L200. O motorista admitiu que transportava a droga de Ponta Porã (MS) para Assis (SP). Ele foi preso e levado à Polícia Civil.

Em Ivinhema, o motorista planejava levar a droga para Assis

A terceira apreensão também ocorreu nesta quinta-feira (7), em Bataguassu, na BR-267 quando, durante fiscalização a um Citroën C3, a motorista demonstrou nervosismo, o que motivou uma vistoria mais detalhada no veículo. Foram localizados 24,8 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína, 1 quilo de haxixe e duas caixas de medicamentos para emagrecimento escondidos sob os bancos. A motorista e o material foram encaminhados à Polícia Judiciária local.

*Com informações e fotos da PRF

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos