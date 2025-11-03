PRF apreende mais de meia tonelada de drogas em três cidades de Mato Grosso do Sul no fim de semana

Operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizadas entre sexta-feira (31) e domingo (2) resultaram na apreensão de mais de 520 quilos de drogas em diferentes pontos de Mato Grosso do Sul.

As ocorrências foram registradas nos municípios de Bataguassu, Corumbá e Bandeirantes, em rodovias federais que ligam o Estado a outras regiões do país.

O primeiro caso ocorreu na sexta-feira (31), em Bataguassu, onde os agentes encontraram 217 quilos de maconha escondidos em um Fiat Mobi. O veículo foi parado durante fiscalização e, segundo a PRF, o motorista confessou o transporte da droga.

Ele e o passageiro disseram que haviam recebido o entorpecente em Dourados e que seguiriam para São Paulo (SP). Os dois foram detidos e o caso encaminhado à Polícia Judiciária local.

No dia seguinte, sábado (1º), durante abordagem na BR-262, em Corumbá, os policiais apreenderam 125 quilos de cocaína e 27 quilos de skunk. Dois veículos — um VW Gol e uma VW Saveiro — desobedeceram à ordem de parada e tentaram fugir.

Apreensão em Corumbá realizada pela PRF – Foto: Divulgação/PRF

Após perseguição, o Gol foi interceptado e a Saveiro localizada abandonada. Na picape, os policiais encontraram 27,8 kg de skunk, 31,6 kg de cloridrato e 93,5 kg de pasta-base de cocaína.

O documento da Saveiro foi achado dentro do Gol, e os ocupantes foram levados à Polícia Federal de Corumbá.

Já no domingo (2), em Bandeirantes, a PRF apreendeu 153 quilos de cocaína durante fiscalização na BR-163. A droga estava escondida em compartimentos do reboque de um caminhão.

O motorista informou ter recebido o veículo em Campo Grande e que o entregaria em Aparecida de Goiânia (GO). Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil de Bandeirantes, junto com o caminhão e o entorpecente.

*Com informações da PRF