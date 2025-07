PRF apreende mais de meia tonelada de maconha em Bataguassu e Miranda

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 515,5 quilos de maconha em duas ações distintas realizadas neste domingo (6), nos municípios de Bataguassu e Miranda, em Mato Grosso do Sul. Dois homens foram presos por tráfico de drogas.

Em Bataguassu, os agentes abordaram um veículo Honda HR-V Touring no km 18 da BR-267. Durante a fiscalização, encontraram 437,5 quilos de maconha. O condutor confessou que levaria a droga para o interior de São Paulo. O carro utilizado no transporte possuía registro de roubo ocorrido no mês anterior.

Apreensão em Bataguassu – Foto: PRF

Na segunda ação, em Miranda, policiais abordaram um Chevrolet Cruze no km 602 da BR-262. O motorista havia tentado fugir da abordagem ainda em Corumbá, mas foi interceptado. No veículo, foram encontrados 78 quilos de maconha, também com destino a São Paulo.

As duas ocorrências foram encaminhadas para as Delegacias de Polícia Judiciária dos respectivos municípios.

*Com informações da PRF