APREENSÃO

PRF apreende mais de uma tonelada de maconha em Campo Grande

Droga era transportada de Ponta Porã para Campo Grande

Arthur Ayres

PRF apreendeu mais de uma tonelada de maconha durante fiscalização na BR-262 - Foto: Divulgação/PRF-MS
PRF apreendeu mais de uma tonelada de maconha durante fiscalização na BR-262 - Foto: Divulgação/PRF-MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.066 quilos de maconha e 10 quilos de haxixe, nesta quarta-feira (4), em Campo Grande. A droga foi localizada durante fiscalização de rotina na BR-262.

Os policiais abordaram um Chevrolet Onix e, durante a vistoria, o condutor confessou que transportava entorpecentes. Segundo a PRF, a carga saiu de Ponta Porã e tinha como destino a Capital.

Durante a inspeção no veículo, os agentes encontraram a maconha e o haxixe escondidos. Além da droga, foi constatado que o automóvel possuía registro de apropriação indébita desde julho de 2025.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil em Campo Grande. A droga e o veículo também foram apreendidos para as providências legais.

*Com informações da PRF

