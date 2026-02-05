PRF apreende mais de uma tonelada de maconha em Campo Grande

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.066 quilos de maconha e 10 quilos de haxixe, nesta quarta-feira (4), em Campo Grande. A droga foi localizada durante fiscalização de rotina na BR-262.

Os policiais abordaram um Chevrolet Onix e, durante a vistoria, o condutor confessou que transportava entorpecentes. Segundo a PRF, a carga saiu de Ponta Porã e tinha como destino a Capital.

Durante a inspeção no veículo, os agentes encontraram a maconha e o haxixe escondidos. Além da droga, foi constatado que o automóvel possuía registro de apropriação indébita desde julho de 2025.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil em Campo Grande. A droga e o veículo também foram apreendidos para as providências legais.

*Com informações da PRF