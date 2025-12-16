PRF apreende quase 800 kg de drogas em rodovias de MS no fim de semana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 800 quilos de drogas em diferentes rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante o último fim de semana. As ocorrências foram registradas entre sexta-feira (12) e domingo (14) nos municípios de Miranda, Campo Grande e Ponta Porã.

As apreensões envolveram maconha, cocaína, skunk e haxixe, além da prisão de motoristas e da apreensão de veículos utilizados para o transporte dos entorpecentes. Todas as ocorrências foram encaminhadas à Polícia Civil.

Miranda

Na sexta-feira (12), durante fiscalização na BR-262, em Miranda, policiais rodoviários federais abordaram um caminhão que transportava ureia de Corumbá para o interior de São Paulo.

Carga apreendida em Miranda – Foto: Divulgação/PRF

Durante a vistoria da carga, foram localizados 125 quilos de skunk, 64,8 quilos de cocaína e 3,3 quilos de haxixe, totalizando 192 quilos de drogas.

O motorista informou que recebeu a carga ilícita em Corumbá e que o destino final seria o estado de São Paulo. Ele foi preso e levado à delegacia da Polícia Civil no município.