PRF apreende quase 800 kg de drogas em rodovias de MS no fim de semana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 800 quilos de drogas em diferentes rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante o último fim de semana. As ocorrências foram registradas entre sexta-feira (12) e domingo (14) nos municípios de Miranda, Campo Grande e Ponta Porã.
As apreensões envolveram maconha, cocaína, skunk e haxixe, além da prisão de motoristas e da apreensão de veículos utilizados para o transporte dos entorpecentes. Todas as ocorrências foram encaminhadas à Polícia Civil.
Miranda
Na sexta-feira (12), durante fiscalização na BR-262, em Miranda, policiais rodoviários federais abordaram um caminhão que transportava ureia de Corumbá para o interior de São Paulo.
Durante a vistoria da carga, foram localizados 125 quilos de skunk, 64,8 quilos de cocaína e 3,3 quilos de haxixe, totalizando 192 quilos de drogas.
O motorista informou que recebeu a carga ilícita em Corumbá e que o destino final seria o estado de São Paulo. Ele foi preso e levado à delegacia da Polícia Civil no município.
Campo Grande
No domingo (14), uma fiscalização na BR-060, em Campo Grande, resultou na apreensão de 155,4 quilos de cloridrato de cocaína. O condutor de uma caminhonete desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga, sendo detido após acompanhamento tático.
Segundo o motorista, a droga saiu de Corumbá e seria entregue na Capital. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Campo Grande.
Ponta Porã
Ainda no domingo, na BR-463, em Ponta Porã, a PRF apreendeu 350 quilos de maconha que estavam em um Fiat/Siena. O motorista tentou fugir da fiscalização, perdeu o controle do veículo e capotou fora da pista.
Ele foi socorrido e, após verificação, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o condutor. O homem afirmou que pegou o carro com a droga em Ponta Porã e que seguiria para Campo Grande. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.
*Com informações da PRF