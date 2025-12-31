PRF flagra ônibus sem para-brisa na BR-158

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na manhã desta terça-feira (30), um motorista conduzindo um ônibus em condições precárias na BR-158, em Paranaíba. O veículo estava batido, sem para-brisa e apresentava diversas irregularidades que colocavam em risco a segurança viária.

A abordagem ocorreu por volta das 9h, na Unidade Operacional da PRF no município, durante fiscalizações da Operação Rodovida – Ano Novo. Segundo a corporação, o condutor dirigia utilizando um capacete, já que o ônibus não possuía para-brisa.

Durante a verificação, os policiais constataram que o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e com o exame toxicológico irregular. Além disso, o ônibus apresentava mau estado de conservação, com danos graves na parte frontal, pneus desgastados e tacógrafo inoperante — equipamento obrigatório que registra velocidade e tempo de condução.

À PRF, o motorista informou que havia comprado o veículo pela internet, na cidade de Jaciara (MT), e que pretendia levá-lo até Bauru (SP). Ele afirmou que optou por seguir viagem por meios próprios devido ao alto custo do serviço de guincho.

Diante das irregularidades, foram lavradas as autuações cabíveis, e o ônibus foi recolhido ao pátio. O condutor foi autuado e liberado.

A PRF reforça que a fiscalização tem como objetivo reduzir riscos nas rodovias federais e evitar acidentes, especialmente em períodos de aumento no fluxo de veículos.