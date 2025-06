PRF inicia Operação Corpus Christi em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quarta-feira (18), a Operação Corpus Christi 2025, nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul.

O reforço das fiscalizações vai até domingo (22), com foco no combate ao excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e motoristas que ingeriram bebida alcoólica antes de dirigir, por meio do uso de câmeras e testes de alcoolemia.

Em 2024, durante a Operação Corpus Christi, a PRF registrou 32 acidentes, sendo 9 considerados graves, com 31 pessoas feridas e três mortes.

Orientações

A PRF ainda orienta os motoristas a verificarem as condições do veículo antes de viajarem e a evitarem dirigir por mais de quatro horas ininterruptas.

O condutor deve respeitar a capacidade máxima de passageiros permitida, e todos no veículo devem usar cinto de segurança e cadeirinha, no caso de crianças.

A sinalização e a velocidade máxima devem ser respeitadas, além de realizar ultrapassagens apenas em trechos permitidos.

Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.