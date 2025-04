PRF inicia Operação Dia do Trabalho no MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa a Operação Dia do Trabalho 2025, nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, fiscalizando as rodovias a partir de amanhã (30) e seguindo até domingo (4).

O foco das fiscalizações é o combate ao excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e motoristas que ingeriram bebida alcoólica antes de dirigir, por meio do uso de câmeras e testes de alcoolemia.



Certos trechos de pista simples para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes terão restrição; confira os dias e horários:

Quarta-feira ( 30 ) — das 16h às 22h

) — das 16h às 22h Quinta-feira ( 1º ) — das 6h às 12h

) — das 6h às 12h Domingo (4) — das 16h às 22h

Orientações

A PRF ainda orienta os motoristas a verificarem as condições do veículo antes de viajarem e a evitarem dirigir por mais de quatro horas ininterruptas.

O condutor deve respeitar a capacidade máxima de passageiros permitida, e todos no veículo devem usar cinto de segurança e cadeirinha, no caso de crianças.

A sinalização e a velocidade máxima devem ser respeitadas, além de realizar ultrapassagens apenas em trechos permitidos.

Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.