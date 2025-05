PRF prende seis bolivianos transportando cocaína escondida em sapatos na BR-262

Seis bolivianos — cinco homens e um adolescente — foram detidas na manhã desta quarta-feira (7) transportando pasta base de cocaína escondida nos sapatos, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262, em Terenos.

A droga foi descoberta após abordagem a um ônibus de viagem na Unidade Operacional da PRF. Um dos passageiros chamou atenção da equipe por estar visivelmente nervoso e caminhar de forma irregular.

Quando solicitado a retirar os calçados, os policiais constataram que as palmilhas eram, na verdade, feitas com cocaína.

A verificação foi ampliada, e outros cinco passageiros — incluindo um menor de idade — também foram flagrados com a mesma adaptação nos sapatos. No total, foram apreendidos 6,7 quilos da droga.

Os detidos disseram ter embarcado com a substância em Corumbá, e que o destino final era o estado de São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada à sede da Polícia Federal em Campo Grande, que dará continuidade às investigações. O caso será apurado como tráfico interestadual de drogas e, no caso do adolescente, o ato será tratado conforme as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

*Com informações da PRF