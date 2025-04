PRF realiza maior apreensão de cocaína em 2025 na fronteira entre MS e PR

PRF apreende 673 kg de cocaína na divisa entre PR e MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a maior apreensão de cocaína de 2025 na divisa entre Paraná e Mato Grosso do Sul. A operação ocorreu na terça-feira (31), em Alto Paraíso, a cerca de 95 quilômetros de Naviraí, resultando na interceptação de 673,5 quilos da droga.

Droga estava escondida em fundo falso

A apreensão aconteceu durante a fiscalização de uma carreta carregada com soja, conduzida por um homem de 52 anos, morador de Ponta Porã. Durante a vistoria, os agentes identificaram um fundo falso no compartimento de carga, onde os tabletes de cocaína estavam escondidos.

O motorista confessou ter retirado a droga em Amambai (MS) e que seu destino final seria Paranaguá (PR), onde está localizado o maior porto graneleiro da América Latina. Segundo a PRF, o terminal portuário frequentemente é utilizado como rota para o tráfico internacional de entorpecentes.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado às autoridades, junto com o material apreendido.

Apreensão anterior em Bataguassu

A operação superou uma apreensão feita em 27 de fevereiro, em Bataguassu (MS), quando a PRF interceptou um caminhão transportando 587 quilos de cocaína, seis fuzis e mais de 1.400 munições. A abordagem ocorreu na BR-267 após os policiais suspeitarem da atitude do motorista, que tentou fazer um retorno ao perceber a viatura.

No caso de Bataguassu, o caminhão transportava tambores e seguia para São Paulo. O condutor alegou desconhecer a carga ilícita e foi preso. Todo o material foi encaminhado à Polícia Federal em Três Lagoas (MS).

As ações reforçam a atuação da PRF no combate ao tráfico de drogas e armas, especialmente nas rotas que ligam as fronteiras internacionais aos grandes centros logísticos do país.