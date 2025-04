PRF realiza transporte aéreo de urgência para transplante de órgãos em Campo Grande

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportou cinco órgãos para transplante, com urgência, de Dourados para Campo Grande, na tarde de ontem (23)

A ação foi realizada com o helicóptero da PRF e levou dois rins, duas córneas e um fígado até o Hospital Adventista do Pênfigo em Campo Grande, após solicitação da equipe do Hospital da Vida, em Dourados. A operação foi realizada em apenas uma hora.

Um paciente já aguardava o transplante de fígado na Capital, enquanto as córneas foram encaminhadas à Santa Casa, em Campo Grande, e os rins serão transportados para Porto Alegre (RS).

*Com informações e vídeo da PRF