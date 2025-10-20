Veículos de Comunicação
PRF recupera carro roubado no Rio de Janeiro durante fiscalização em Bataguassu

Veículo foi localizado na BR-267

Fernando de Carvalho

Veículo foi localizado na BR-267 - Foto: Divulgação/PRF
Veículo foi localizado na BR-267 - Foto: Divulgação/PRF

Um carro roubado no Rio de Janeiro foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste sábado (18), durante uma fiscalização de rotina na BR-267, em Bataguassu, na região leste de Mato Grosso do Sul. O motorista foi preso em flagrante.

De acordo com as informações, o veículo foi parado pelos policiais enquanto trafegava pela rodovia. O condutor contou que havia recebido o carro no interior do Rio de Janeiro e que o levaria até a fronteira, sem especificar o destino exato.

Durante a checagem, os agentes constataram que o automóvel possuía registro de roubo desde setembro de 2025 no estado fluminense. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde o caso será investigado.

*Com informações da PRF

