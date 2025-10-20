PRF recupera carro roubado no Rio de Janeiro durante fiscalização em Bataguassu

Um carro roubado no Rio de Janeiro foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste sábado (18), durante uma fiscalização de rotina na BR-267, em Bataguassu, na região leste de Mato Grosso do Sul. O motorista foi preso em flagrante.

De acordo com as informações, o veículo foi parado pelos policiais enquanto trafegava pela rodovia. O condutor contou que havia recebido o carro no interior do Rio de Janeiro e que o levaria até a fronteira, sem especificar o destino exato.

Durante a checagem, os agentes constataram que o automóvel possuía registro de roubo desde setembro de 2025 no estado fluminense. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde o caso será investigado.

*Com informações da PRF